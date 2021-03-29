台美海巡合作 國台辦網站：軍事同盟化探路須強力遏阻

台美日前簽署設立海巡工作小組了解備忘錄，大陸國台辦主管網站「中國台灣網」今天刊文強調，必須強力遏阻美台軍事合作升級。文章並稱，近期中共解放軍戰機大規模巡航台灣周邊，「當然與美台升級軍事勾連，挑戰大陸底線有關」，警告意味濃厚。

該文宣稱，美台海巡合作一直存在，但都是在檯面下偷偷摸摸進行，這次大張旗鼓地簽署合作文件，進一步把合作檯面化、制度化，當然有著不可告人的目的。

文章認為，一是美國加大「台灣牌」的份量。中美阿拉斯加對話，美國沒有達到壓服的中國的目的，轉而動員盟國圍堵中國，並以涉疆議題，掀起一波對中國制裁。美國在這個時候用「台灣牌」配合對中國的圍堵也就一點也不奇怪了。但是，經過川普時代的不斷出牌，美國的「台灣牌」並不多了，說白一點，也就剩下「軍事牌」及「外交底線牌」。所謂「外交底線牌」就是美國內閣閣員訪台、取消美台交往限制後，就剩下美台「建交」承認台灣「獨立」能傷到中國了。但是，拜登很清楚，美台「建交」之日，就是大陸統一台灣之時，這個牌當然不能出，只能是出軍事牌了，通過海巡這個被譽為第二海軍的合作協議，增強台灣牌的力度，來遏制大陸。

二是為美台軍事同盟化探路。美台軍事合作有檯面化同盟化的趨勢，目前，這種趨勢是通過把過去檯面下的合作公開化來進行的，還沒有上升到條約化制度化的層面。這裡體現出美國對美台軍事同盟化或者準同盟化的猶豫，或者說是對大陸反擊的顧慮。

文章說，現在選擇海巡這個準軍事化組織簽訂備忘錄，可說是在為下一步提高美台軍事合作作試探。美國海岸警衛隊是名符其實的第二海軍，有第五軍種之稱，台灣的海巡署去年轉由台灣海軍管轄，也是事實上的第二海軍。美台海巡合作條約化制度化是美台軍事合作條約化同盟化的前奏。

三是箭指南海。美國在川普時代宣布，為補充美國印太區域海軍力量的不足，美國將派遣海岸警衛隊進入東亞海域執行任務。可以想見，隨著美台海巡合作協議的簽署，進一步打開了美國海岸警衛隊艦艇進入東亞海域的方便之門，特別是為美國海岸警衛隊進入南海提供了條件。台灣佔據的南海太平島、東沙島都由海巡兵力駐守的，美國海岸警衛隊可以美台海巡合作為由進入南海，並與太平島、東沙島聯演聯動，甚至靠泊這兩個島，進而在這些島嶼建立基地，為美國海岸警衛隊在南海常態化存在創造條件，也為美國軍艦停靠太平島探路。

文章說，針對美台海巡合作，大陸絕不能掉以輕心。不能認為這不是一個軍事協議，就低估了它的軍事危害，要認識到，任其發展下去，美台簽署軍事協議就不遠了。不能認為它是民間組織美國在台協會（AIT）與台灣駐美代表簽訂的，就忽視了的作用功能。現在的美台協議還沒有上升到雙方名義上的公權力部門簽署，但美台的這兩個名義上的民間組織一直在履行「公權力」。

文章又說，遏阻美台軍事合作，必須從現在開始，必須採取真正有遏制力度的措施，而這個措施就是不斷加大對民進黨當局的軍事壓力。去年，大陸已宣布「沒有海峽中線」，大陸海空兵力巡航台灣西南空域也成為常態。日前大機群進入台灣西南東南空域也將常態化，美台軍事合作越多，台灣海空兵力活動的範圍就越小，美國海巡艦艇膽敢靠上太平東沙二島，大陸就把這兩個島變成大陸的海空兵力基地。