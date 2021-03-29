新疆官員駁「種族滅絕說」：維族人口大幅增長

新疆議題最近備受國際社會關注，部分西方國家批評中方行徑如種族滅絕，新疆官員今出面反駁，指2010年至2018年，維族人口增幅約25%，並稱「如果實施種族滅絕，維族人口不會大幅增長」。

據香港電台，新疆政府新聞辦發言人伊力江表示，歐盟、美國、英國和加拿大一些反華勢力打著人權幌子搞政治操弄，企圖人為製造所謂種族滅絕問題，破壞新疆安全穩定，阻礙中國發展壯大。

伊力江在北京出席大陸外交部記者會，回應若干國家近日制裁新疆部分個人和實體。他表示，新疆維吾爾族等少數民族人口一直持續增長，根據2010年至2018年的統計數字，維吾爾族人口由1017萬多人增至1271多萬人，增幅約25%，高於全疆人口和少數民族人口的增幅，亦明顯高於漢族人口增幅。他指出，如果實施種族滅絕，維吾爾族人口不會大幅增長。

伊力江強調，涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題，新疆社會大局穩定，人民安居樂業，經濟發展和民生改善取得前所未有的成就，各族人民享有的生存權、健康權和發展權得到充分保障。

此外，和田市教培中心結業學員塔黑日江也現身記者會表示，所謂中心是集中營和學員遭受酷刑的說法，是睜著眼睛說瞎話，他感激中心去除自己的宗教極端思想，恢復正常生活。

塔黑日江表示，教培中心是一間學校，周一至五每日上6節課，學習官方通用文字、法律知識、職業技能以及去極端化等內容，課餘活動非常豐富，經常舉辦籃球、拔河比賽、文藝匯演等文體活動，中心設有醫務室，24小時有醫生。學校亦非常尊重學員風俗習慣，食堂每日免費提供種類多、營養豐富的清真美食，宿舍有電視、風扇、浴室，條件特別好。老師像親人一樣關心愛護學員。除了周末和法定節假日正常休息，有事亦隨時可以請假或聯絡家人，信教的學員在放假時可到清真寺及回家進行正常宗教活動。

塔黑日江表示，結業後開了一間物業公司和一間餐廳，利用學到的法律法規、企業管理等知識，用作日常管理，公司有60多名員工，他日後打算開更多分公司，賺更多錢和過更好生活。