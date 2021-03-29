快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新疆官員駁「種族滅絕說」：維族人口大幅增長

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為用餐中的喀什兒童。 圖／新華社
圖為用餐中的喀什兒童。 圖／新華社

新疆議題最近備受國際社會關注，部分西方國家批評中方行徑如種族滅絕，新疆官員今出面反駁，指2010年至2018年，維族人口增幅約25%，並稱「如果實施種族滅絕，維族人口不會大幅增長」。

據香港電台，新疆政府新聞辦發言人伊力江表示，歐盟、美國、英國和加拿大一些反華勢力打著人權幌子搞政治操弄，企圖人為製造所謂種族滅絕問題，破壞新疆安全穩定，阻礙中國發展壯大。

伊力江在北京出席大陸外交部記者會，回應若干國家近日制裁新疆部分個人和實體。他表示，新疆維吾爾族等少數民族人口一直持續增長，根據2010年至2018年的統計數字，維吾爾族人口由1017萬多人增至1271多萬人，增幅約25%，高於全疆人口和少數民族人口的增幅，亦明顯高於漢族人口增幅。他指出，如果實施種族滅絕，維吾爾族人口不會大幅增長。

伊力江強調，涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題，新疆社會大局穩定，人民安居樂業，經濟發展和民生改善取得前所未有的成就，各族人民享有的生存權、健康權和發展權得到充分保障。

此外，和田市教培中心結業學員塔黑日江也現身記者會表示，所謂中心是集中營和學員遭受酷刑的說法，是睜著眼睛說瞎話，他感激中心去除自己的宗教極端思想，恢復正常生活。

塔黑日江表示，教培中心是一間學校，周一至五每日上6節課，學習官方通用文字、法律知識、職業技能以及去極端化等內容，課餘活動非常豐富，經常舉辦籃球、拔河比賽、文藝匯演等文體活動，中心設有醫務室，24小時有醫生。學校亦非常尊重學員風俗習慣，食堂每日免費提供種類多、營養豐富的清真美食，宿舍有電視、風扇、浴室，條件特別好。老師像親人一樣關心愛護學員。除了周末和法定節假日正常休息，有事亦隨時可以請假或聯絡家人，信教的學員在放假時可到清真寺及回家進行正常宗教活動。

塔黑日江表示，結業後開了一間物業公司和一間餐廳，利用學到的法律法規、企業管理等知識，用作日常管理，公司有60多名員工，他日後打算開更多分公司，賺更多錢和過更好生活。

新疆 維吾爾 人權

延伸閱讀

綠委：拒絕新疆血棉花、力挺人權與自由

王毅：西方國家人權觀不代表國際人權觀

聯合國秘書長古特雷斯：聯合國爭取 不受限制地至新疆考察

聯合國與中國進行磋商 尋求不受限制造訪新疆

相關新聞

新疆官員駁「種族滅絕說」：維族人口大幅增長

新疆議題最近備受國際社會關注，部分西方國家批評中方行徑如種族滅絕，新疆官員今出面反駁，指2010年至2018年，維族人口...

陸國關學者吳心伯：拜登對中取決於三重博弈

美中關係近期趨向緊繃，上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯表示，拜登執政兩月有餘，對中政策基調和思路基本明確，就是視中國為...

港媒：李宇軒還押懲教署小欖精神病中心

香港「反送中」運動支持者李宇軒上週從中國大陸深圳移送香港後，因為涉及港區國安法罪而被被警方扣押，據報導，目前他被扣押在小...

陸人大今審議港選制方案 港媒：立法會議席料採「432」

大陸全國人大常委會今明兩日開會，審議香港《基本法》附件一及附件二的修訂。人大常委譚耀宗料會議周二早上便會結束，若商討的事...

聯合國與中國進行磋商 尋求不受限制造訪新疆

加拿大媒體今天播出聯合國祕書長古特瑞斯的專訪，他說聯合國正在跟中國進行磋商，期望能允許聯合國人員「不受限制地」造訪新疆地...

對抗印度 直10直升機列裝西藏軍區首次高原實彈射擊

據央視網報導，近日，在海拔4000多公尺的西藏某綜合訓練場，西藏軍區某陸航旅開展直10武裝直升機列裝之後的首次多彈種實彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。