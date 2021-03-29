陸國關學者吳心伯：拜登對中取決於三重博弈

美中關係近期趨向緊繃，上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯表示，拜登執政兩月有餘，對中政策基調和思路基本明確，就是視中國為主要競爭對手，突出與中國在廣泛領域的競爭，在競爭的同時又兼顧必須的合作和必要的對抗。但是拜登對中政策的基本架構、優先領域和路線圖等具體內容尚不明朗，其政策走向主要取決於在三個層面的博弈。

吳心伯在環球時報發表署名評論指出，一是中美博弈，拜登對中政策能不能行得通，是否能達到預期目標，很大程度上取決於中國的反應。拜登執政後，先是放風，公開闡明其對中政策基調；繼而造勢，通過加強與盟友和夥伴協調對中顯示其強勢地位；再是摸底，在阿拉斯加與中方舉行對話，了解中方的基本立場；接下來就是進行內部評估，在此基礎上形成對中政策方案。

他表示，阿拉斯加中美首輪過招，中方傳遞的信息十分明確，一是美方不能以居高臨下的姿態，對中國橫加指責，不能挑戰中國核心利益，干涉中國內部事務；二是要推進務實合作，在經貿、人文、氣候變化、地區熱點問題等領域有廣泛的合作空間；三是必須管控好分歧。與美方以競爭為主、兼顧合作與對抗的對中政策基調不同，中方對美政策基調是以合作為主，管控競爭，避免對抗。

吳心伯說，儘管中方釋放的信號是明確的，但美方能否正確解讀，在政策醞釀過程中能夠吸收多少，這些尚不清楚。從中美關係的過往看，還存在一種令人擔心的可能，即美方選擇性地解讀中方立場，甚至歪曲中方立場，為自己所用，那樣既誤判了中方，又誤導了自己。無論如何，中方要做好通過更多的對美互動來塑造美國對中政策的準備，這個互動過程必定是艱難的博弈過程，需要勇氣、智慧和技巧。

二是內部博弈，他提到，在拜登政府對中政策形成過程中，國內協調至關重要。拜登既需要聆聽團隊內部不同聲音，照顧民主黨內的不同訴求，也需要面對來自共和黨的壓力。在拜登團隊內部，有的主張要強硬對付中國，提高對中競爭的有效性，有的主張在競爭的同時要兼顧務實合作。在國會山的民主黨和共和黨議員中，主流觀點是對中強硬和施壓。

他分析，總體來說，拜登對中政策主要受到四大勢力的塑造：一是價值觀派，對中國持意識形態偏見，打著民主、人權、自由等旗號對中施壓；二是戰略派，關注中國力量的增長和國際影響力的擴大，汲汲於與中國開展軍事和地緣政治上的競爭；三是商界，希望更多地進入中國市場，擴大兩國經貿聯繫；四是全球治理派，主張要與中國合作應對跨國挑戰，推進全球治理，維護現有的國際體系。這四大勢力的政策影響不是固定不變和涇渭分明的，而是動態且相互交織的，而拜登本人的政策偏好與優先關注至關重要。

吳心伯說，目前看來，以國務卿布林肯為代表的價值觀派，和以國防部長奧斯汀為代表的戰略派在對中問題上聲調較高，動作頻頻，這似乎表明他們是在主導對中政策走向。但是從拜登執政日程看，他優先關心的是抗擊疫情、恢復經濟、應對氣候變化等，布林肯和奧斯汀所推進的對中議程不僅服務不了拜登的執政重點，還有可能妨礙實現其優先目標所需要的中美合作。如果價值觀派和戰略派對外難以制伏中國，對內又幫不了拜登多大忙，那麼他們的影響力就是不可持續的。

第三是與盟友的博弈，他表示，強化與盟友在對中問題上的協調是拜登外交政策的突出特點。在歐洲是以北約為抓手，在亞洲是以美日印澳四國架構為抓手。華盛頓為了爭取盟友的支持與配合，主要打三張牌：一是價值觀牌，要求盟友在香港、新疆等問題上隨美國起舞，對中施壓；二是戰略牌，渲染中國軍事威脅，要求盟友跟美國一起在南海、台海、東海挑戰中國；三是經濟牌，要盟友與美國一道，重塑不依賴中國的供應鏈，加強對中技術封鎖和打壓，制定針對中國的技術和經濟規則。

吳心伯說，布林肯日前在歐洲對北約盟友稱，美國不會強迫他們在中美之間選邊站。這個表態雖然有點「此地無銀三百兩」，但也表明布林肯認識到一個基本事實，即盟友出於自身在對中關係上的利益考慮，大多拒絕在中美之間選邊站。儘管一些盟友（如英國）在華為問題上迫於美國壓力做出了選擇，但他們沒有也不可能在整個對中關係上跟著華盛頓走。因此美國要打造針對中國的冷戰式的地緣政治和地緣經濟陣營是不可能得逞的。這就是拜登政府對中打盟友牌的限度。

他認為，三重博弈之下，拜登的對中政策制定不是一個輕鬆過程。行之有效的美國對中政策取決於目標是否合理、資源是否充足、手段是否可行，而問題的關鍵是要認識到中國變了、美國變了、世界也變了。世界既不可能回到一超獨霸的後冷戰時期，更不可能回到兩極對抗的冷戰時期。如果美國政策精英不能摒棄唯我獨尊的心態、零和博弈的冷戰思維，不能適應變化的時代和世界，就無法構建一項明智的對中政策，其政策實踐也會充滿矛盾和挫折。