BCI上海職員指控：總部拒採納「無強逼勞動」報告

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
BCI上海職員指控，總部拒採納「無強逼勞動」報告。（星島日報）
BCI上海職員指控，總部拒採納「無強逼勞動」報告。（星島日報）

近日爆發的新疆棉花風波，緣於瑞士良好棉花發展協會（BCI）指稱新疆存在「強逼勞動」，大陸官媒則批評結論與事實相悖，並揭西方媒體和「人權組織」頻頻施壓，BCI理事會和贊助商美國國際開發署不斷授意，令BCI總部拒絕採納上海代表處評估新疆「無強逼勞動」報告。

據星島網報導，BCI成立於二○○九年，主要成員包括棉花種植單位、棉紡織企業和零售品牌，目的在全球二十一個國家和地區推廣更好的棉花種植標準及行動。

大陸官媒央視稱，二○一九年以來，澳洲戰略政策研究所、英國廣播公司、華爾街日報等一些西方媒體和非政府組織，持續指責新疆存在「強逼勞動」，把新疆棉紡織行業定義為「強逼勞動重災區」，NIKE、CK、Gap等品牌商停用新疆棉織品。作為關鍵角色的BCI啟動新疆「強逼勞動」調查。

在BCI上海代表處供職的吳艷接受央視訪問時表示，調查流程是首先由生產者單位進行自我評估，然後由上海團隊進行第二方可信度審核，最後由第三方審核機構出具驗證報告，最終證實新疆並沒有所謂「強逼勞動」。他們向總部提交兩份調查報告，並匯總瑞士通標公司等第三方檢測機構歷年以來的檢測報告。

據報導，但BCI總部無視其上海代表處和通標公司提交的評估報告，聲稱新疆棉企存在「強逼勞動」，並無限期取消新疆棉企「良好棉花」認證，導致近五十萬噸的新疆棉花無法進入國際棉紡織生產供應鏈。

報導說，這是因為參加良好棉花調查工作組的一些所謂「人權組織」，在調查中向BCI總部頻頻施壓，除此之外，良好棉花理事會和美國國際開發署的不斷授意也與此有關。去年，美國政府對新疆棉產業頻頻出手打壓。

環時報導稱，會員繳納的會費是BCI的主要收入來源，因此美國的NIKE、LEVIS、GAP等著名品牌商代表，能夠直接影響BCI決策。而美國國際開發署則是BCI贊助商，對BCI理事會也有著很大影響力。

央視並採訪新疆棉企「新疆國欣種業有限公司」總經理盧春建表示，新疆棉企「強逼勞動」純屬「胡說八道」，「今年招聘的時候，本來應該是八十多個人，來了將近一百六七十個人。要是強逼勞動，會來這麼多人嗎？會這麼積極嗎？」

新疆棉 上海 央視

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