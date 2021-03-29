陸人大今審議港選制方案 港媒：立法會議席料採「432」

大陸全國人大常委會今明兩日開會，審議香港《基本法》附件一及附件二的修訂。人大常委譚耀宗料會議周二早上便會結束，若商討的事項獲得通過，將會就修訂作出說明。港媒星島日報引述消息指，立法會議席分布很大機會採用「四三二」方案，即選舉委員會將產生四十個議席、功能界別占三十席，而地區直選則占二十席。

據報導，部分功能組別選舉方法將有變動。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳預料，日後候選人資格審查委員會的決定，不能上訴及司法覆核，而委員會人數應是不多於十人，警方及駐港國安公署會提供背景資料協助。

報導指出，大陸港澳辦副主任張曉明等北京官員早前就完善選舉制度來港聽取意見時，多數意見贊成立法會議席分布採「四三二」方案，預料此一方案會提交人大常委會表決。

報導說，消息人士透露，部分功能界別的選舉方法亦會作出改變。港區人大代表葉國謙指出，現時部分功能組別採用既容許個人票、又有團體票的混合投票方式，票值並不相等，不少意見認為需要趁機梳理。翻查資料，目前約有九個功能界別可混合投票，包括資訊科技界、飲食界、批發及零售界，以及體育、演藝、文化及出版界。

譚耀宗昨出發到北京前表示，若開會時認為討論成熟，沒有甚麼意見，修訂就可能會表決，審議改變香港選舉制度的會議預計周二早上便會結束，若商討的事項獲得通過，將會就修訂作出說明。

他指出，人大常委會完成有關修訂工作後，特區政府將進行香港法例的修訂工作。香港未來一年將籌備三場選舉，而上述工作一環扣一環，因此是次人大常委會會議具緊迫性。這次參與會議的還包括基本法委員會副主任譚惠珠，另外港區全國人大代表馬逢國、黃玉山、盧瑞安將列席會議。

劉兆佳預料，日後審查委員會的決定不能上訴及司法覆核，他解釋，審查委員會由大陸全國人大決定成立，地位很高，決定不可能被香港地方法院推翻，即使外界有質疑亦無辦法，整個選舉改革設計，相當重要考慮是維護國家安全，不能從民主化角度、「一國兩制」全面準確實施這麼簡單理解。

就民主派的參選空間，他認為要視乎政黨如何轉型，同時得到大陸中央信任。民主黨近日籌組專責「內地與政制事務」的委員會，劉兆佳認為若民主黨派願意與過去告別、不再聯繫「西方勢力」，證明自己是愛國者，是好的開始，但要思考有無足夠時間空間轉型，會否失去支持者，否則就算參選也不會勝出。