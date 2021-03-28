對抗印度 直10直升機列裝西藏軍區首次高原實彈射擊

據央視網報導，近日，在海拔4000多公尺的西藏某綜合訓練場，西藏軍區某陸航旅開展直10武裝直升機列裝之後的首次多彈種實彈射擊訓練，全面檢驗陸航部隊在高原複雜環境下的火力打擊能力。

訓練場上，數架直10武裝直升機整齊列隊，彈藥裝填組迅速就位，進行彈藥裝填和安全檢測。

指揮員一聲令下，滿載導彈的武裝直升機迅速起飛，向目標地域挺進。西藏地區平均海拔4000公尺以上，飛行過程中，直升機功率會有所下降，且西藏地區地形複雜、氣象多變，這對於新機型首次西藏高原實彈射擊訓練來說極具挑戰。接近射擊區域後，飛行員迅速搜索目標、確認目標，並請求射擊。

接到攻擊指令後，飛行員迅速瞄準，對目標進行導彈打擊，目標迅即被摧毀。

西藏軍區某陸航旅飛行員章翔表示，高原環境對於擊發出的導彈、火箭彈、航炮、航道、軌跡來說也有所影響。所以，要通過高原經驗在擊發的時候，選擇較為合適的擊發點來使目標與導彈達到一致的軌跡。