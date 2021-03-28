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對抗印度 直10直升機列裝西藏軍區首次高原實彈射擊

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍西藏軍區某陸航旅近日展開直10武裝直升機（武直10）列裝之後，首次多彈種實彈射擊訓練，檢驗陸航部隊在高原複雜環境下的火力打擊能力。（百度百家號）
中共解放軍西藏軍區某陸航旅近日展開直10武裝直升機（武直10）列裝之後，首次多彈種實彈射擊訓練，檢驗陸航部隊在高原複雜環境下的火力打擊能力。（百度百家號）

據央視網報導，近日，在海拔4000多公尺的西藏某綜合訓練場，西藏軍區某陸航旅開展直10武裝直升機列裝之後的首次多彈種實彈射擊訓練，全面檢驗陸航部隊在高原複雜環境下的火力打擊能力。

訓練場上，數架直10武裝直升機整齊列隊，彈藥裝填組迅速就位，進行彈藥裝填和安全檢測。

指揮員一聲令下，滿載導彈的武裝直升機迅速起飛，向目標地域挺進。西藏地區平均海拔4000公尺以上，飛行過程中，直升機功率會有所下降，且西藏地區地形複雜、氣象多變，這對於新機型首次西藏高原實彈射擊訓練來說極具挑戰。接近射擊區域後，飛行員迅速搜索目標、確認目標，並請求射擊。

接到攻擊指令後，飛行員迅速瞄準，對目標進行導彈打擊，目標迅即被摧毀。

西藏軍區某陸航旅飛行員章翔表示，高原環境對於擊發出的導彈、火箭彈、航炮、航道、軌跡來說也有所影響。所以，要通過高原經驗在擊發的時候，選擇較為合適的擊發點來使目標與導彈達到一致的軌跡。

此次實彈訓練中，設置有非制導武器、制導武器、航炮、艙門機槍實彈射擊等多課目訓練。其中，部分飛行人員、機務人員和保障人員都是首次參訓，這對於飛行安全管理、飛行員素質、航空裝備保障、場站飛行保障等要素協同配合都是一次全面檢驗。

西藏軍區某陸航旅飛行員章翔表示，高原環境對於直十擊發出的導彈、火箭彈、航炮、航道、軌跡來說也有所影響。（央視網）
西藏軍區某陸航旅飛行員章翔表示，高原環境對於直十擊發出的導彈、火箭彈、航炮、航道、軌跡來說也有所影響。（央視網）

西藏 直升機 導彈

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