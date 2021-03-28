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香港選舉制度細節 陸人大常委會30日拍板

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸全國人大常委及港區人大代表譚耀宗。 香港經濟日報
大陸全國人大常委及港區人大代表譚耀宗。 香港經濟日報

大陸全國人大常委會29至30日加開會議，審議修訂「香港基本法」附件一及附件二，有關特首及立法會產生辦法的議案，大陸全國人大常委及港區人大代表譚耀宗表示，時間緊迫，假如大家都認為討論成熟，沒什麼意見，可能這次會議就會表決。

香港經濟日報報導，譚耀宗中午啟程前往北京，被問到會議期間會向大陸中央反映什麼意見，譚耀宗表示，不想在這個時候再講太多，待公布時大家便會知道，屆時也會有說明，幫助大家了解修訂後的內容。

他還表示，有信心特區政府及立法會可順利地完成有關修例工作。

譚耀宗指出，這次出席會議的還有基本法委員會副主任譚惠珠，3名港區人大代表馬逢國、黃玉山、盧瑞安也會列席會議，會議將於30日上午結束。

香港 立法會 全國人大

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