聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港選舉制度細節 陸人大常委會30日拍板
大陸全國人大常委會29至30日加開會議，審議修訂「香港基本法」附件一及附件二，有關特首及立法會產生辦法的議案，大陸全國人大常委及港區人大代表譚耀宗表示，時間緊迫，假如大家都認為討論成熟，沒什麼意見，可能這次會議就會表決。
香港經濟日報報導，譚耀宗中午啟程前往北京，被問到會議期間會向大陸中央反映什麼意見，譚耀宗表示，不想在這個時候再講太多，待公布時大家便會知道，屆時也會有說明，幫助大家了解修訂後的內容。
他還表示，有信心特區政府及立法會可順利地完成有關修例工作。
譚耀宗指出，這次出席會議的還有基本法委員會副主任譚惠珠，3名港區人大代表馬逢國、黃玉山、盧瑞安也會列席會議，會議將於30日上午結束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言