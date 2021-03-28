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王毅訪中東：不謀求勢力範圍、反對「文明衝突論」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。（新華社）
大陸國務委員兼外交部長王毅。（新華社）

中國大陸國務委員兼外交部長王毅正在阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）訪問，他表示，中國完全尊重中東國家選擇合適的社會制度及發展道路，強調中方在中東從不謀求勢力範圍，反對「文明衝突論」、「文明優越論」。

據星島網，王毅接受當地媒體書面採訪時提到，中方反對搞壓制性妥協，反對以「一方壓倒一方」解決問題，亦倡導文明對話，反對「文明衝突論」、「文明優越論」。他又指，反對對其他文明搞汙名化、妖魔化，以及反對將恐怖主義同特定民族宗教掛鉤。

王毅指出，中方願與中東國家一道，堅定促進開放包容，抵制傲慢偏見，加強治國理政交流，深化反恐及去極端化合作。

他表示，中方會同阿拉伯聯合大公國深化高科技合作，提升金融和投資合作水平，促進在雙邊貿易和投資中更多使用本幣結算，攜手共建中國及阿拉伯聯合大公國「一帶一路」國際交易所。

中東 王毅 反恐

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