中國戰狼畫家又出手 新畫作諷美三K黨「血棉行動」

中國大陸和歐美就新疆問題駁火之際，自稱「戰狼畫家」的中國電腦漫畫師「烏合麒麟」（化名）又出手，昨天在微博發布新作「BCI」——《Blood Cotton Initiative》 （血棉行動），諷刺美國及帶頭抵制新疆棉花的瑞士「良好棉花發展協會」（BCI），畫中還暗藏H&M、Nike等遭中國網民「圍攻」的外國品牌。

據星島網報導，漫畫描繪了美國黑奴採摘棉花的場景，畫中黑人正在辛苦採摘，遠處有監工悠閒地監視着他們。監工、記者和攝影師均頭戴白色尖頭罩，只露出眼睛，令人想到美國最龐大的種族主義組織三K黨的「標誌」穿戴——白色長袍和只露出眼睛的尖頭罩。

畫面下方配文：「能告訴我們你遭受了哪些不公平的對待嗎，稻草人小姐？」畫中的記者手上的話筒，有形似英國廣播公司（BBC）的圖標。他們採訪的是一個由警察扶住、綁在十字架上的稻草人。穿著維吾爾族傳統服飾的稻草人不能說話，但它身旁立了塊牌子代其發言：「我遭受過性侵犯和虐待。」警察跪著的姿勢也似曾相識，令人聯想起去年用腳壓著黑人頸部的美國警察。

此外，畫中出現了形似Nike標誌的採摘工具，樹上還有H&M的血字。左邊的角落裏，樹上有兩個被吊死的黑奴。

「烏合麒麟」曾表示，「（外國）用漫畫作品抹黑中國的實在是太多了」，他要「撕咬出一些空間，讓更多愛國青年無懼表達」。