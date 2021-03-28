新疆棉風暴 陸專家喊：可將BCI納入制裁名單

3月27日，繼歐盟、英國之後，中國大陸再度出手，對美國、加拿大有關人員和實體實施制裁。大陸專家接受《環球時報》採訪時表示，如果相關國家、機構人員依舊不收手，繼續上演國際鬧劇，那麼中方還會持續對相關領域採取進一步制裁措施，不排除將對抵制新疆棉花的國際非政府組織BCI（瑞士良好棉花發展協會）納入制裁名單。

據環時報導，就涉疆議題，這是中方第二次對美方實施制裁。2020年7月9日，美國發動制裁後，中方宣布就涉疆議題反擊制裁美國4名個人，包括國會-行政部門中國委員會以及美國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克、聯邦參議員盧比歐、克魯茲、聯邦眾議員史密斯。

大陸外交學院教授李海東表示，此次中方制裁顯示出範圍有所擴大，以往是政府官員，國會議員，現在涵蓋了宗教人員。這些所謂的宗教人員實際上是以宗教為馬甲，配合美政府實施對華圍堵政策的政治煽動者。他們在美國政策和社會領域影響力較大，對中國宗教自由的指責一方面迎合美政府口味，一方面又在事實上慫恿其它國家對華採取強硬制裁舉措，其對西方社會對華展開涉疆議題的大圍剿起了推波助瀾的作用。

其次，此次中方的制裁是將美、加進行捆綁式製裁，這是因為加拿大缺乏獨立性，一味配合美國在在國際社會上就涉疆議題對中國進行汙名化，對中國人權問題進行抹黑。此次中方對加是第一波制裁，在未來雙方這種制裁可能還會有。

中國社科院香港中國學術研究院研究部主任呂祥表示，如果美國和其他西方國家繼續在該議題上對中方實施制裁，不停止用這樣的方式來干涉中國內政，就會造成惡性循環；而從中方的制裁行動上看出中國不會做出任何妥協。

歐盟、英國、美國和加拿大之後，中國的下一個制裁對象會是誰？西南政法大學人權法教授朱穎說，中方是按照國際法和國際慣例通過正當程序和原則實施制裁的，從發布的情況看，決策機關是根據國際形勢變化和發展情況，針對汙衊新疆的這場國際鬧劇的相關人員和實體進行有計劃、分步走的制裁。如果相關國家，相關機構和相關人員依舊不收手，繼續上演國際鬧劇，那麼中方還會持續對相關領域採取進一步制裁措施。

朱穎認為，目前制裁處於一個單、雙邊或者對區域性組織的範圍內，未來不排除會向多邊制裁發展，以及聯合制裁；甚至在聯合國機構或相關專業機構中提出反制裁的議案或動議，讓更多的國家在涉疆議題上支持中國。

他說，從專業角度上，首先，中方可發布有關涉疆議題的國別報告；其次中方可聯合相關國家發布涉疆議題的聯合聲明；第三，對於相關國際組織的國際訴訟也做好應對準備，比如對抵制新疆產品的國際非政府組織BCI（瑞士良好棉花發展協會），中國也可以將其納入制裁名單，在該組織的註冊地國家對其進行起訴。