回應新疆問題 中國外交部記者會罕見播放視頻

（德國之聲中文網）據中國外交部網站消息，在周五（3月26日）召開的例行記者會上，發言人華春瑩向在場記者展示了一段視頻——前美國國務卿鮑威爾的辦公室主任、前陸軍上校勞倫斯·威爾克森（Lawrence Wilkerson）於2018年8月在羅恩·保羅和平與繁榮研究所（Ron Paul Institute for Peace and Prosperity）的講話。據中國媒體稱，這是外交部例行記者會現場首次播放視頻，在這條視頻前還播放了另一個視頻——加拿大視頻博主Daniel Dumbrill於3月19日在涉疆討論時發表的觀點。

華春瑩在影片結束後表示：“正如大家剛才看到的，當年參與策動伊拉克戰爭的美國前高官（這裡指威爾克森，編者注）親口承認，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。而在這出美國導演制作的‘大片’中，美國及其幾個盟友國家一些政客，包括一些媒體，扮演了極不光彩的角色。……那麼，看到威爾克森這段視頻後，他們是更相信自己政府高官呢，還是繼續相信那幾個拙劣的演員呢？”

華春瑩補充道：“事實已經一再證明，新疆問題絕不是民族、宗教、人權問題，而是反分裂、反暴恐、反干涉的問題。美國精心炮制所謂新疆問題，不是真的關心維吾爾族人民，否則他們不會在“9·11”事件後以反恐為名，對多個穆斯林國家大打出手，……他們的真正目的，就是要破壞中國安全穩定，阻遏中國發展壯大。”

華春瑩強調：“今天的中國不是伊拉克，也不是敘利亞，更不是當年八國聯軍鐵蹄下的晚清。中國光明磊落、坦坦蕩蕩，事實與真相將戳穿所有針對中國的惡意謊言、謠言。我們也有足夠的決心、意志和能力，堅決捍衛國家主權、安全，維護國家利益與尊嚴。”

此外，在舉例說明美國中情局的“劣行”時，華春瑩還以香港為例：“2019年，在香港’修例風波’中，美國中情局及其‘白手套’美國國家民主基金會等資助、策動反中亂港分子以爭取所謂民主自由為名打砸搶燒，暴力沖擊立法會大樓，甚至親自上街布陣指揮，企圖在香港上演‘顏色革命’。”

原視頻內容

鑑於中國外交部發布的視頻有所刪減，本台記者在“羅恩·保羅自由報告”（The Ron Paul Liberty Report）的Youtube賬號下找到這段威爾克森分析“美國的帝國策略”的視頻。他在影片的第21分左右指出，美國在阿富汗駐軍只關乎三個主要戰略目標，他坦言自己作為軍方人員沒必要反對這些目標，但是美國人民應該知情並可以討論他們是否願意為這些目標而“買單”。

威爾克森提到的第一個原因是，因為阿富汗是唯一一個美國硬實力最有可能觸及的貫穿中亞的“一帶一路”倡議的地區。“如果我們必須依靠軍事力量來施加影響，那麼阿富汗是一個讓我們有能力這麼做的地方。”

他解釋美國出兵阿富汗的第二個原因稱：“我們鄰近的巴基斯坦擁有地表上可能最不穩定的核武庫。如果有必要的話，我們希望能夠駕馭並穩住這個核武庫。”

就第三個原因，威爾克森表示：“因為中國新疆有兩千萬維吾爾人，他們不喜歡漢人。如果中情局能夠利用這些維吾爾人采取行動，就像土耳其的埃爾多安為反對阿薩德而做的那樣，那麼現在就已經有2萬維吾爾人去敘利亞了，這只是個例子，這也是為什麼中國可能不久就會向敘利亞派兵去應對這些響應埃爾多安的維吾爾人。換言之，如果中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是制造動蕩，加入那些維吾爾人，從內部而非從外部向北京漢人政權施壓。”

威爾克森緊接著強調：“我沒說正在發生這種事情，你可沒聽到我這麼說。但這是一種可能。”

威爾克森何許人也？

前美國陸軍上校威爾克森在美國總統小布什的第一任期內擔任國務卿鮑威爾的辦公室主任。2001年，911恐怖襲擊發生後，小布什宣布對阿富汗發動打擊行動。威爾克森退休後，多次公開批評美國發動的伊拉克戰爭以及該國在中東的其它政策。

他曾於2013年8月接受《環球時報》英文版采訪。當年的6月，中國國家主席習近平同美國時任總統奧巴馬舉行了中美元首會晤。威爾克森當時表示，只要中美兩國各有睿智的領導人，就既不會有冷戰也不會有熱戰。他補充道：“但是中美兩國人仍有人希望會有一場冷戰，因為這對他們的利益和財富有利。台灣可能會點燃這場戰爭。因此，現在看到中國大陸和台灣能小心地建立關系和信任是一件好事。”

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