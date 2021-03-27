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「這是羞辱！」雇主拿8千多個硬幣付移工薪資 勞動局傻眼

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特斯拉的空酒瓶 中國官網上喊賣3350元

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
特斯拉中國官網上架了 Tesla 玻璃酒瓶，一支空的酒瓶預售價人民幣 779元〈約新台幣3350元〉。特斯拉中國官網截圖
特斯拉中國官網上架了 Tesla 玻璃酒瓶，一支空的酒瓶預售價人民幣 779元〈約新台幣3350元〉。特斯拉中國官網截圖

特斯拉中國官網上架了 Tesla 玻璃酒瓶，令人好奇的是，一支空的酒瓶預售價人民幣 779元〈約新台幣3350元〉。

特斯拉中國表示，Tesla 玻璃酒瓶以 Tesla 龍舌蘭酒為靈感而設計。IT之家報導，去年11月特斯拉在美國官網推出了第一款龍舌蘭酒Tesla Tequila，每瓶售價250美元，上架即被搶購一空，隨後在eBay被炒至400美元到1,500美元，有些賣家甚至將空酒瓶炒到了1,000美元。

而特斯拉龍舌蘭酒的推出是CEO馬斯克在推特上開的愚人節玩笑，傳聞原本屬意將酒命名為Teslaquila，但沒有獲得商標權，最終選擇了使用 Tesla Tequila。

酒瓶外形酷似閃電，經人工吹製而成，飾有金色 Tesla 字標和 T 型標誌。特斯拉廣告宣傳酒瓶具收藏價值。

特斯拉 馬斯克 人民幣

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