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美台簽備忘錄成立海巡工作小組 北京：堅決反對

聯合報 / 特派記者呂佳蓉/北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（陸國台辦）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（陸國台辦）

台美簽署備忘錄成立「海巡工作小組」，大陸國台辦今日表示，陸方堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協議。

中華民國駐美代表處25日發布新聞稿，駐美代表蕭美琴已與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，國務院亞太局代理助卿金聖（Sung Kim，前譯金星）和國際事務暨外交政策處處長Ann Castiglione-Cataldo出席觀禮。

大陸國台辦今日以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿回應指出，「關於國家領土主權和海洋權益問題，必須指出的是，維護中華民族的整體和根本利益是兩岸同胞的共同責任。」

朱鳳蓮批評，民進黨政府「倚美謀獨」，出賣民族利益，只會把台灣推向災難。

大陸外交部發言人華春瑩表示，在美台交往的問題上陸方的立場是明確的，一貫的。陸方要求在涉台問題上務必謹言慎行，也要求台灣方面千萬不要挾美自重。

國台辦 朱鳳蓮

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