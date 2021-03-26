香港選舉改革醞釀細節 下周北京料有分曉

中國全國人大會議在「兩會」通過香港選舉改革的決定後，人大常委會將於3月29至30日在北京開會，討論方案的細節。唯一代表香港的人大常委譚耀宗接受南華早報專訪，他透露特首選舉的提名門檻「可能較低」。

北京提出的選舉改革方案會增加選舉委員會的權力，以往僅提名和選出特首，未來也會提名立法會參選人及選出部分議員。最具爭議性的措施之一，是成立全新的「候選人資格審查委員會」，負責篩查特首、立法會及選委會候選人是否符合參選資格的「愛國者」。

譚耀宗在訪問中表示，選委會可以提名和選出委員以外的人士出任立法會議員。他聲稱，選舉改革不單是為了保證議員由「愛國者」出任，符合北京所訂的「底線」，也會確保當選人來自不同界別，代表社會整體利益。

根據方案，選舉委員會由1200人增至1500人，由四個界別增加至五個界別，當中包括基層、全國性團體等群組。而立法會則會由70人增至90人，「較大比例」的議席會由選舉委員會決定，由一般市民選出的「地區直選」議席比例很大機會減少。

人大常委會下週開會，將會討論修改香港《基本法》有關選舉辦法的附件一及二。外界預期，立法會及選委會各界別的議席比例、審查委員會成員組成等細節，屆時會更明朗化。目前未知何決會表決最終草案，但當局早前已表示希望盡快完成修法，以求在下次選舉使用新規則。

候選人審查參考「正負面清單」

香港立法會在3月26日召開首次有關選舉改革的委員會會議，正副主席皆由建制派出任。委員會主席廖長江在會議開始時表明，議員只可討論人大決定的內容，但不容許提出修訂。政制及內地事務局局長曾國衛在會上表示，候選人資格審查委員會決定效忠標準時，將參考政府制定的宣誓要求「正面清單」及「負面清單」。

港府上月公佈修例要求區議員就職時須宣誓效忠特區，否則會取消議員資格及禁止參選五年。政府在法案中列出何謂效忠的正、負面清單，「負面清單」包括危害國家安全、無差別反對政府議案、實施變相公投、侮辱國家主權象徵等。

當人大常委會通過方案後，香港立法會便會接力修改相關的本地法例。香港特首林鄭月娥已經表明，這是未來最優先的議程，促請立法會全速審議，有必要時其他法案亦要「讓路」。

自民主派去年總辭後，立法會內絕大部分議員都是建制派，選舉改革草案預料不會遇到阻力。民主派指責北京的改革扼殺了香港僅餘的民主，是要把所有反對聲音排拒於制度外。《基本法》內訂明香港政制改革須經過「五部曲」，包括要取得立法會三分之二議員贊成票，但北京這次決定繞過慣常程序，直接修改《基本法》附件。

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