葉劉淑儀槓蔡明憲 陸國台辦力挺葉劉淑儀

前國防部長蔡明憲24日出席「WION TV 全球高峰會」，他在期間稱「新冠肺炎」為「武漢肺炎」，並指台灣是一個國家，惹來同場的香港立法會議員葉劉淑儀不滿，並且憤而離場。大陸國台辦今日發布新聞稿力挺葉劉淑儀，並稱葉表達「正義」之聲。

蔡明憲與葉劉淑儀都是以視訊方式出席會議，當蔡明憲發言提及「武漢肺炎」時，葉當場糾正，並說若對方再以「武漢肺炎」稱呼，他將離場。蔡繼續發言，指台灣是一個國家時，葉劉淑儀聽到大怒，斥責：「台灣不是國家，只是中國一個叛離省份」，說完後直接走人，消失在螢幕上。

今日大陸國台辦以發言人朱鳳蓮的名義表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是鐵的事實，是國際社會普遍共識，不容挑戰。香港特區立法會議員葉劉淑儀當場即進行有力批駁，表達了正義之聲。」

朱鳳蓮並稱，「台獨是死路一條。民進黨當局執迷不悟，罔顧事實，蒙騙台灣民眾，最終只會遭到徹底失敗的下場。」

陸委會發言人邱垂正昨稱，葉劉淑儀的言行缺乏民主素養，且改變不了中華民國是主權國家的客觀事實。