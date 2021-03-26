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「金廈防疫泡泡」方案曝光？金門縣府：還沒定案

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左四）日前偕同團隊前往陸委會拜會新任主委邱太三（右四），針對小三通議題進行會談。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左四）日前偕同團隊前往陸委會拜會新任主委邱太三（右四），針對小三通議題進行會談。圖／縣府提供

金門縣長楊鎮浯日前偕同團隊前往陸委會拜會新任主委邱太三，針對小三通議題進行會談，提出「金廈防疫泡泡」方案，獲得邱太三的正面回應，該會將縣府提案納入政策參採，並協調中央防疫中心暨相關部會研究，今天本報報導金門縣政府提出的重啟金廈小三通航班初案，是每兩周只開一班船，旅客上限77人，自廈抵金仍須14天隔離，引起網路熱議。

金門縣政府今天表示，隨著疫苗問世，以及兩岸疫情趨緩，刻進入後疫情時期，考量金廈兩門防疫工作把關嚴密，金門始終保持零確診的佳績，廈門也有400日以上無本土病例，當前兩岸疫情朝向樂觀發展情況；金廈兩門做好防疫措施的前提下，以金廈先試先行的精神，研擬兩地防疫泡泡方案，以解決金門鄉親人道、就學或工作等迫切的民生需求。

縣府指出，初步的方案是建議初期小三通船舶以每兩週試行一班往返，並以單純對象之開放方式，讓金門鄉親與陸籍配偶在人道、就學與工作等實際需求者往來金廈，初步規劃申請者應備妥核酸檢測證明等，入境者依中央疫情指揮中心規範，進行相關管控與隔離。

至於「金廈防疫泡泡」方案實際推動方式、方向與期程，尚需考量兩岸疫情狀況、防疫能量與管控措施，由中央流行疫情指揮中心與陸委會綜合評估與政策拍板。

縣府強調，縣府團隊將會全力配合，務必在落實完整的防疫配套措施下，逐步恢復兩岸小三通客運往來，協助金門的百工百業與鄉親安居樂業。

因為疫情的關係，金廈小三通在去年的2月10日宣布暫停，小三通一關，對金門的各行各業帶來嚴重衝擊。記者蔡家蓁／攝影
因為疫情的關係，金廈小三通在去年的2月10日宣布暫停，小三通一關，對金門的各行各業帶來嚴重衝擊。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）日前拜會陸委會新任主委邱太三（右），針對小三通議題進行會談，提出「金廈防疫泡泡」方案，獲得邱太三的正面回應。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左）日前拜會陸委會新任主委邱太三（右），針對小三通議題進行會談，提出「金廈防疫泡泡」方案，獲得邱太三的正面回應。圖／縣府提供

金門 疫情 小三通

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