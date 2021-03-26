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港向14外國駐港領事館發信 要求勿認BNO護照

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
港府向14個外國駐港總領事館發信，要求對方不承認英國國民（海外）（BNO）護照為旅遊證件。（圖／取自環球網）
港府向14個外國駐港總領事館發信，要求對方不承認英國國民（海外）（BNO）護照為旅遊證件。（圖／取自環球網）

香港政府已給14個外國駐港總領事館發信，要求對方不承認英國國民（海外）BNO護照為旅遊證件。

路透報導，對此英國外交部發言人回應，香港政府無權指示外國政府應接受哪種護照，英國會繼續簽發BNO，BNO仍是有效旅遊證件。

港媒報導，不少香港年輕人把BNO護照作為旅遊證件申請「打工度假」（Working Holiday），香港政府向多國駐港總領事館發信，要求對方停止接受BNO護照為旅遊證件。

香港勞工處25日晚間表示，港府在1月29日宣布，自1月31日起，BNO護照不會在香港被承認為有效的旅行證件和身份證明。因此，打工度假計畫下的香港參加者只限於香港護照持有人，港府已透過駐港總領事館正式知會14個與香港簽訂「打工度假」計畫協議的國家。

據了解，香港目前與14個國家有「打工度假」夥伴關係，包括紐西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奧地利、匈牙利、瑞典、荷蘭和義大利。根據該網站，在「打工度假」計畫下，參加者可在這些國家逗留一段時間從事短期工作。

對於港府向多國領事館發信要求對方不承認BNO護照，前香港特首、全國政協副主席梁振英25日在臉書發表兩條貼文表示支持港府的決定，他說，「我相信這是反制英國違反協議的第一步。英國人如果真的要『照顧』BNO護照持有人，就乾脆現在給這些人英國本土護照吧！」

梁振英還表示，支持港府只限特區護照持有人參加「打工度假」計畫，不承認BNO這個決定，他說，要拿英國的著數（好處、占到便宜），就不要拿香港的著數。

香港特首 打工度假 護照

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