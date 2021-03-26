公開涉疆視頻 華春瑩：中國已非八國聯軍鐵蹄下的晚清

新疆人權議題升溫，大陸外交部今〈26〉日例行記者會，現場首次播放兩則涉疆視頻，其中一則是美國前國務卿鮑爾（Colin Powell） 的幕僚長威爾克森談話，指「利用好這些維吾爾族人，不斷刺激北京，這樣無需外力，就能直接從內部搞垮中國。」

外交部發言人華春瑩現場正告美方，「今天的中國不是伊拉克，也不是敘利亞，更不是當年八國聯軍鐵蹄下的晚清。」

大陸外交部在例會開始前邀請現場中外記者觀看兩則涉疆視頻，一則為加拿大視頻博主Daniel Dumbrill3月19日在涉疆討論時發表的觀點，另一則為美國前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森此前的演講視頻。

澎湃新聞報導，威爾克森在視頻中說，「我們（指美方）在阿富汗派兵的原因之一就是中國新疆有2000萬維吾爾族人，中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是制造中國的動亂。如果中情局能夠利用好這些維吾爾族人，與這些維吾爾族人一起不斷刺激北京，這樣無需外力，就能直接從內部搞垮中國。」

華春瑩指控，當年參與策動伊拉克戰爭的美國前高官親口承認，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。真正目的，就是要破壞中國安全穩定，阻遏中國發展壯大。

華春瑩正告美方「今天的中國不是伊拉克，也不是敘利亞，更不是當年八國聯軍鐵蹄下的晚清。」強調如今已有足夠的決心、意志和能力，堅決捍衛國家主權、安全，維護國家利益與尊嚴。華春瑩最後調侃，「美方導演的這齣戲，該收場了！」