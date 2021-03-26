港府促14國工作假期計劃拒認BNO

（德國之聲中文網）路透社在3月25日報導，香港政府致函多國的駐港總領事館，要求停止承認英國國民海外護照（BNO）作為申請工作假期簽證的證件。

港府在報導刊登後確認，已正式知會所有14個與香港簽訂工作假期計劃協議的國家。當局指「為配合中央政府針對英國政府粗暴干涉香港事務和中國內政」，1月31日起不承認BNO為有效旅行證件和身份證明，工作假期計劃的香港參加者，只限於香港特區護照持有人。

英國外交部發言人嚴辭回應：「香港政府無權命令外國政府承認哪本護照有效。」發言人說英國會繼續簽發BNO護照，強調該護照仍然是有效旅游證件。

BNO護照是英國為殖民時代港人特設的產物，雖然護照持有人是「英國國民」但不具備居留權。在香港主權移交前，中國就反對英國為港人提供居英權，擔心會造成大量人口及資金外流。

香港目前與14個國家簽訂工作假期計劃雙邊協議，包括紐西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奧地利、匈牙利、瑞典、荷蘭及意大利，讓年輕人透過特別簽證到當地短期工作。

其中一名看過港府信函的西方使節說：「多數國家將會無視它。…這僅是港府試圖這麼做，但他們無權告訴任何國家認可哪本護照。」另一名外交官更稱為「近乎挑釁」，形容港府一貫謹慎看重其國際金融中心地位，此舉並非當局的慣常做法。

各國反應

日本、韓國、意大利、瑞典和紐西蘭日前向路透社確認，仍然接受以BNO護照申請工作假期簽證，其中韓國稱未收到港府的信函。匈牙利表示接到信件，並開始商討修改工作假期計劃。

而美國、芬蘭、挪威等國有提供類似的交流計劃予香港青年，也接受他們用BNO護照申請。美國國務院發言人向路透社表示，仍然接受BNO護照持有人以此申請簽證和入境美國。

英國指中國去年為香港訂立港區國安法，違反《中英聯合聲明》及《基本法》為港人保障的自由與權利。英方自1月31日起放寬香港人的移民限制，近300萬合資格持有BNO護照的港人申請新簽證，居英5年後可以申請入借。英方強調要履行對港人的歷史和道德承諾，為希望離港的人提供更便利渠徑。

中國及香港政府則在同一天起，不再承認BNO護照作為旅游證件及身份證明作為反擊。最近，負責管理退休金計劃的強積金管理局言明，禁止以BNO護照移民的港人提早取回退休金。港府也開始仿效中國的做法，拒絕駐港外交人員到拘留所探望持外國護照的港人。

Phoebe Kong/鄒宗翰 (綜合報導)

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