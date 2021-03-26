快訊

北市幼教師上傳小孩正臉照批智障！教育局：已解聘該師

民間收到疑失蹤飛官定標器訊號 軍方趕赴現場確認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2貨櫃台灣鳳梨今抵橫濱港 謝長廷：品質甜美良好

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
駐日代表謝長廷(左2)在臉書貼出吃台灣鳳梨的照片。圖／取自謝長廷臉書
駐日代表謝長廷(左2)在臉書貼出吃台灣鳳梨的照片。圖／取自謝長廷臉書

我駐日代表謝長廷今天表示，日本台灣商會聯合總會採購的台灣鳳梨今天抵達橫濱港，舉行開櫃儀式後試吃發現品質甜美良好，那批鳳梨也被好幾個僑團和商會認購一空，他希望有更多台灣水果以高品質進入日本市場，代表處也會盡力向日本推廣。

謝長廷今天在臉書貼文並貼出照片，中國突然暫停進口台灣鳳梨後，日本台灣商會聯合總會會長陳五福率先決定要幫助國內鳳梨農家銷售，3月初進行相關採購程序，今天進口2個40呎的貨櫃抵達橫濱港，並在僑領經營的倉庫舉行開櫃儀式。

謝長廷表示，鳳梨經過取樣剝開試吃，發現品質甜美良好，大家都很高興安心，這批鳳梨已被轄內11僑團及6大商會認購一空，他說接下來台灣鳳梨應進入盛產期，除了希望這樣的認購熱情延續外，也期待有更多的台灣水果或農產加工品，以高品質堂堂進入日本市場，代表處也會盡力向日本朋友介紹推廣。

駐日代表謝長廷今天在臉書表是台灣鳳梨抵達橫濱港。圖／取自謝長廷臉書
駐日代表謝長廷今天在臉書表是台灣鳳梨抵達橫濱港。圖／取自謝長廷臉書

鳳梨 日本 謝長廷

延伸閱讀

竹市3大醫師公會暖捐256箱鳳梨 替社福及長照單位加菜

台鐵再推2款鳳梨米漢堡 每日限量30份

各地僑胞吃起鄉愁鳳梨 農委會：海外市場仍需規畫經營

達爾併購敦南內線案 謝長廷大舅子一家各100萬元交保

相關新聞

2貨櫃台灣鳳梨今抵橫濱港 謝長廷：品質甜美良好

我駐日代表謝長廷今天表示，日本台灣商會聯合總會採購的台灣鳳梨今天抵達橫濱港，舉行開櫃儀式後試吃發現品質甜美良好，那批鳳梨...

王毅訪問土耳其 遭維吾爾族人示威抗議

星島日報報導，正出訪土耳其的大陸外交部長王毅，今日與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在安卡拉舉行...

辦公室只剩滑鼠刪除內容的點擊聲 一名前微博審查員回想都害怕：為何我要逃離中國

一名中國前新浪微博審查員劉力朋，日前接受英國媒體BBC訪問，透露過去擔任審查員工作甘苦談，除了每天要閱讀10萬字訊息內容之外，從中挑出「敏感詞彙」，一天要刪除200條訊息。

戰狼群起！陸15使館交涉 歐反嗆

歐盟廿二日以新疆人權問題對中國大陸作出制裁，中方也對歐盟官員及歐洲議會反制裁，十五個中共駐歐盟國家使館向駐在國提出外交交...

港議會改規則 議員可被停職

香港立法會通過修訂「議事規則」的決議案，討論引入「停賽」制，議員可被暫停職務。決議案星期五刊登憲報後，各項修訂生效。

習近平：勇於探索兩岸融合新路

中共總書記習近平近日在福建視察，據新華社報導，習近平要求福建，要突出「以通促融、以惠促融、以情促融」，勇於探索海峽兩岸融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。