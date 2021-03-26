2貨櫃台灣鳳梨今抵橫濱港 謝長廷：品質甜美良好

我駐日代表謝長廷今天表示，日本台灣商會聯合總會採購的台灣鳳梨今天抵達橫濱港，舉行開櫃儀式後試吃發現品質甜美良好，那批鳳梨也被好幾個僑團和商會認購一空，他希望有更多台灣水果以高品質進入日本市場，代表處也會盡力向日本推廣。

謝長廷今天在臉書貼文並貼出照片，中國突然暫停進口台灣鳳梨後，日本台灣商會聯合總會會長陳五福率先決定要幫助國內鳳梨農家銷售，3月初進行相關採購程序，今天進口2個40呎的貨櫃抵達橫濱港，並在僑領經營的倉庫舉行開櫃儀式。