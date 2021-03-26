王毅訪問土耳其 遭維吾爾族人示威抗議

星島日報報導，正出訪土耳其的大陸外交部長王毅，今日與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在安卡拉舉行雙邊會談，遭遇數百名維吾爾族人聚集抗議，要求土耳其政府對中國侵犯新疆人權的行為採取更強硬的立場。

報導指出，恰武什奧盧稱，有向王毅表達在維吾爾人問題上的看法，又指兩國會在抗疫和疫苗供應上加強合作，又表示土耳其希望中國國家主席習近平訪問土耳其，將兩國關係提升到戰略夥伴關係的水平。

王毅表示，涉疆問題的實質是反暴恐、反分裂，希望土耳其在事關中方核心利益和重大關切問題上繼續给予中方理解和支持，堅持互不干涉對方內政，維護好中土關係政治基礎。

報導指，大批維吾爾人和支持者示威、高舉東突旗幟，抗議王毅到訪。示威者擔心，中國最近批準了多年前與土耳其簽署的引渡條約，讓維吾爾族擔心他們可能會被送回中國。報導指，土耳其尚未批準該協議。土耳其和中國當局都堅稱，引渡法案的目標不是將維吾爾人驅逐出境。