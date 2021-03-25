歐陽娜娜、張韶涵現身陸官媒節目預告片 陸委會：不妥

大陸官媒央視旗下電台節目「台海之聲」等24日開播，台灣藝人歐陽娜娜、歌手張韶涵均出現在「台海之聲」預告片恭賀節目開播。陸委會25日對此批評「實有不妥」，並稱會持續了解個案具體情形，若有違法將依法查處。

央視電台節目「台海之聲」及「看台海」開播、上線，稱要以廣播「增進台灣同胞對於祖國和平統一的認同」，並痛擊台獨分裂，歐陽娜娜、張韶涵、中國國民黨前主席洪秀柱等人，均現身「台海之聲」預告片恭賀節目開播。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正於25日的例行記者會上表示，「中共近年來積極透過網路新媒體平台推動大外宣，以銳實力滲透世界各主要國家，其一貫的政治操作與圖謀舉世皆知。」我方藝人參加陸制中共對台統戰宣傳影片「實有不妥」。

陸委會呼籲，「國人不應淪為中共對台統戰的樣板工具，也不應該支持陸方對台進行統戰宣傳，而傷害中華民國的國家認同。」相關人士赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，而陸委會會持續了解個案具體情形，如有違法情事，將依法查處。