習近平走訪福光股份，強調創新不問出身

大陸國家主席習近平24日走訪海康威視、華為的主要鏡頭供應商福光股份，他表示，創新不問出身，只要能為國家作出貢獻，國家都會全力支持。

福光是大陸安防百強企業，從事軍用特種光學鏡頭及光電系統、民用光學鏡頭、光學元元件等產品研發生產的企業，也是福建省重要的軍民融合企業。產品入圍大陸火星探測項目，應用於神舟九號和天宮一號等重大太空裝備。公司也是海康威視、華為等企業的主要鏡頭提供商，監控用的安防鏡頭出口量為大陸第一，市場占有率居全球前三名。

央視報導，正在福建福州考察的習近平24日前往福光股份有限公司，察看公司產品展示，走進企業廠房，了解精密設備生產等情況。習近平表示，國家進入科技發展第一方陣要靠創新，一味跟跑是行不通的，必須加快科技自立自強步伐。

他強調，要堅持創新在現代化建設全域中的核心地位，把創新作為一項國策，積極鼓勵支持創新。創新不問出身，只要誰能為國家作貢獻就支持誰。

福光股份股價25日收人民幣29.98元，重挫10.6%。

上海證券報報導，福光股份董事長何文波在專家的建議下，定下福光股份的成長之路，就是在技術上不斷自主創新，他果斷砍掉原先的民用望遠鏡生產業務，專注於光學鏡頭的研發。

習近平25日聽取福建省委和省政府工作彙報時表示，要深度融入共建一帶一路，辦好自由貿易試驗區，建設更高水準開放型經濟新體制。要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路。

此外，習近平24日走訪福州市三坊七巷，當地25日就舉辦首屆閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營。央視報導，位於福州市鼓樓區的三坊七巷，是習近平擔任福州市委書記時力主保護的文物建築，三坊七巷才得以免遭拆除建樓，一大批歷史文物古蹟保留至今。

福建省台灣青年體驗式交流中心授牌儀式和台灣建築師家園授牌儀式，也在開營儀式上舉行。據指出，福建省青年建築師協會共引進66支台灣建築師團隊、200多名台灣鄉創鄉建人才，服務112個村莊項目，加強兩岸在古厝保護、修復等領域的交流與合作。