快訊

父子之爭延燒！百歲東元阿嬤說話了 勸「他」放手負責任

從石油、銅到衛生紙 長榮塞船事件恐掀全球蝴蝶效應

中國駭客用臉書監控在台維吾爾人 台灣民眾恐遭殃

中央社 / 台北25日電

臉書今天證實，中國駭客利用臉書平台監控住在台灣等地區的海外維吾爾人。業界專家分析，中國駭客入侵越來越積極，值得政府關注，因為同樣手法也可能用在台灣民眾身上。

社群平台臉書（Facebook）指出，中國駭客在臉書上鎖定曾在中國遭迫害、以穆斯林為主的維吾爾記者、維權和異議人士，並藉惡意軟體連結感染目標對象的裝置進行監控；被鎖定人士低於500個，多半來自中國新疆，但現在主要住在土耳其、哈薩克、美國、敘利亞、澳洲、加拿大等其他國家。

根據臉書說法，駭客行為絕大多數發生在臉書以外的地方；駭客是利用臉書平台分享連到惡意網站的超連結，而非直接在平台上分享惡意軟體，這個駭客團體利用臉書假帳號偽裝成記者、學生、人權倡議者或維吾爾人，藉此與目標對象建立信任感，並欺騙他們點選惡意連結。

不願具名的業界人士向中央社記者表示，這次維吾爾人被中國駭客透過社群平台監控的問題，值得政府關注，因為同樣手法也可能用在台灣民眾身上，而且中國駭客現在做法越來越隱蔽、越來越難發現。

業界人士提到，這次被駭用戶的手機或使用的App都存在漏洞，代表不僅是社群平台，在網路世界很多事情都相連，即使只有一個App或一封電子郵件出問題，就可能導致用戶被完全控制，還未必知情。

業界人士認為，中國在駭客入侵方面越來越積極，技術手段也越來越強，「其實網路戰爭已經開打了」。

惡意軟體

延伸閱讀

宏碁驚傳被駭 遭勒索14億元

傳宏碁遭駭客勒索 調查局：已立案偵辦

阿拉斯加美中高層會前 北京批美竊聽竊密、駭客帝國

Exchange遭駭客！微軟調查：台灣資安公司恐「引狼入室」

相關新聞

「新疆棉花」如雪片般切割 周冬雨、許光漢、陳偉霆發聲明

今天沸沸揚揚的「新疆棉花」事件，陸續有品牌代言人表態切割，周冬雨發表支持新疆棉花聲明、切割BURBERRY，「王者榮耀」...

澳門學生籲政府放寬往來檢疫 陸委會：積極研議推動中

在台澳生25日稱，澳門疫情穩定，甚至防疫狀況比台灣佳，政府應考量放寬澳門與台灣往來檢疫措施。對此，陸委會25日表示，澳門...

創新VS.安全：大陸網路貨運平台的責任邊界何在？

「決不能打著創新的旗子，打著互聯網的牌子，走以犧牲安全為代價的發展路子。」

歐陽娜娜、張韶涵現身陸官媒節目預告片 陸委會：不妥

大陸官媒央視旗下電台節目「台海之聲」等24日開播，台灣藝人歐陽娜娜、歌手張韶涵均出現在「台海之聲」預告片恭賀節目開播。陸...

習近平赴福建考察 提「通惠情」對台促融

中共總書記習近平近日赴福建考察時提出，「要在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」，「要突出以通促融、以惠促融、以情促...

稱台灣國家遭港議員抗議 陸委會：改變不了事實

前國防部長蔡明憲日前指台灣是國家，遭香港立法會議員葉劉淑儀打斷發言並離席抗議。陸委會發言人邱垂正說，她的言行缺乏民主素養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。