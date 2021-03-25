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陸委會：7到8成民眾支持在對等尊嚴下與大陸對話

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
陸委會25日公布例行民調結果。（圖／陸委會提供）
陸委會25日公布例行民調結果。（圖／陸委會提供）

陸委會25日公布例行民調結果，調查顯示，7到8成台灣民眾支持總統強調願在對等尊嚴原則下，與北京當局促成有意義的對話，以及逾8成民眾支持在疫情有效控制後，政府研議逐步恢復兩岸人民正常有序交流往來。陸委會指出，將持續推動增進兩岸理解、互利互惠的政策措施，並呼籲大陸以溝通對話解決問題。

調查顯示，75.6%的台灣民眾支持總統強調願意在對等尊嚴原則下，與北京當局促成有意義的對話；81.8%的民眾贊成疫情有效控制後，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流，而82%的民眾支持政府已研議逐步恢復疫情後的兩岸交流往來。

調查指出，多數台灣民眾反對中共「一國兩制」，比例達88.2%；74.9%的民眾不認同其「一個中國原則」的「九二共識」等立場；82.8%的民眾支持政府做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主。

陸委會更指出，為維護交流秩序及因應中共推動所謂惠台、同等待遇等統戰融合措施，民調顯示7成以上台灣民眾支持政府參考其他國家做法，對中國大陸人士來台加強安全管理，比例為79.4%，以及提醒民眾赴陸投資可能風險，比例為75.8%。

在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的台灣民眾仍占絕大多數，為85.8%，認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為77.2%、60.6%，而有84.7%的台灣民眾支持台灣未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定，維持長期穩定態勢。

調查還顯示，中共因檢疫暫停台灣鳳梨進口，81.9%的民眾贊成政府主張應透過兩岸協議平台溝通，務實解決問題。

此外，對於中共近期通過修改香港選舉制度，7成以上民眾支持政府呼籲中共應停止打壓香港民主自由、維持香港高度自治，民調結果反映了台灣民意對近期相關情勢發展的意見。

陸委會強調，政府捍衛國家主權和台灣民主、致力維護台海和平穩定的政策立場堅定一貫，將持續推動增進兩岸理解、互利互惠的政策措施，維護正常健康的兩岸交流往來與管理。

陸委會更呼籲，北京當局正視現實和台灣民意，放棄強加台灣的政治框架和軍事威嚇，透過相互尊重、務實對話解決問題，為開展交流互動作出相對努力，才有助於兩岸關係正向發展。

中共 陸委會 香港選舉

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