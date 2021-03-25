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澳門學生籲政府放寬往來檢疫 陸委會：積極研議推動中

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
在台澳生呼籲政府應考量放寬澳門與台灣往來檢疫措施，陸委會25日回應，澳門學生能否比照商務人士辦理縮短檢疫時間，正會同指揮中心積極評估研議推動中。記者林汪靜／攝影
在台澳生呼籲政府應考量放寬澳門與台灣往來檢疫措施，陸委會25日回應，澳門學生能否比照商務人士辦理縮短檢疫時間，正會同指揮中心積極評估研議推動中。記者林汪靜／攝影

在台澳生25日稱，澳門疫情穩定，甚至防疫狀況比台灣佳，政府應考量放寬澳門與台灣往來檢疫措施。對此，陸委會25日表示，澳門列屬於低感染風險的國家地區，因此從事商務活動的澳門人士如果符合條件可提出申請。至於澳門學生能否比照商務人士辦理，陸委會正會同指揮中心積極評估研議推動中。

去年初爆發疫情以來，許多境外生已長達1年未返家。在台澳生關注小組25日召開記者會表示，澳門疫情穩定，依據台大公衛系學院提供的解封指數公式，澳門解封指數為0，台灣解封指數則為0.057，且截至3月23日止，已有近4萬人接種疫苗（澳門總人口約63萬人），相較之下，澳門疫情比台灣更穩定，台灣應考量放寬往來檢疫措施。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正於25日的例行記者會上表示，就短期商務人士而言，對於低中風險國家地區來台，從事短期商務履約，從現行規定即可申請縮短居家檢疫的時間。目前澳門列屬於低感染風險的地區，因此從事商務活動的澳門人士如果符合條件都可以提出申請。至於澳門學生是否可以比照商務人士辦理，陸委會正會同指揮中心積極評估研議推動中

此外，邱垂正提到，就我方認可，可以開放也有助於兩岸關係正常互動的類別，陸委會會審慎評估逐步予以調整，特別是人道探親、人員往來相關措施，以及持續檢討商務交流其他項目的開放措施，「我們都會審慎評估，如果條件成熟，我們就會予以調整，不過疫情還是我們考量首要條件。」

澳門 疫情 陸委會

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