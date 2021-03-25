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中國戰狼群起！已有15個北京駐歐使館提出嚴正交涉

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸駐西班牙大使吳海濤就歐盟以新疆人權問題對中制裁，向西班牙提出嚴正交涉。（觀察者網）
中國大陸駐西班牙大使吳海濤就歐盟以新疆人權問題對中制裁，向西班牙提出嚴正交涉。（觀察者網）

當地時間22日，歐盟以新疆人權問題向中國大陸作出制裁，截至目前，已有15個北京駐歐盟國家使館提出嚴正交涉，堪稱戰狼群起。

據觀察者網報導，包括中國駐西班牙大使館、駐波蘭大使館、駐捷克大使館、駐保加利亞大使館、駐羅馬尼亞大使館、駐愛沙尼亞大使館、駐愛爾蘭大使館、駐立陶宛大使館、駐斯洛維尼亞大使館，分別向駐在國外交部提出嚴正交涉。

此前，中國駐德國大使館、駐比利時大使館、駐荷蘭大使館、駐丹麥大使館、駐瑞典大使館、駐義大利大使館已就該項制裁，向駐在國提出嚴正交涉。

24日，大陸駐西班牙大使吳海濤就歐盟以新疆人權問題實施對中制裁，向西班牙外交部提出嚴正交涉，稱中方對歐方錯誤決定表示堅決反對和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

吳海濤指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假信息對中國有關個人和實體實施單邊制裁，罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。中方敦促西方和歐方認識到錯誤嚴重性，採取措施糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

22日深夜，大陸外交部副部長秦剛召見歐盟駐中代表團團長郁白，代表中國政府就歐盟外長會以新疆人權問題作出單邊對中制裁決定，向歐方提出嚴正抗議和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

秦剛當時指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對中制裁，於實不符，於法無據，於理不合。歐方沒有資格以人權教師爺自居。中方敦促歐方認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤，停止對抗，以免給中歐關係造成更大損害。中方維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。

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