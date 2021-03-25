王毅訪沙烏地阿拉伯：讚賞沙方在涉疆涉台問題理解支持

當地時間3月24日，大陸國務委員兼外交部長王毅在利雅德與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾舉行會談。王毅說，中方讚賞沙方在涉疆、涉港、涉台等中方核心利益和重大關切問題上，始終給予中方理解支持。

據大陸外交部官網發布，王毅表示，中沙是全面戰略夥伴。在兩國元首親自引領下，中沙關係保持健康發展勢頭。面對百年變局和中東地區新形勢，中沙關係的戰略性更加凸顯。雙方有必要及時進行戰略溝通，維護好兩國共同利益，同時為世界和平穩定與發展作出貢獻。

王毅說，中方支持沙方維護國家主權、安全和穩定，支持沙方走符合本國國情的發展道路，支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用，反對以所謂意識形態和價值觀為藉口干涉沙國內部事務。中方讚賞沙方在涉疆、涉港、涉台等中方核心利益和重大關切問題上始終給予中方理解支持。

王毅表示，少數西方國家依據精心炮製的謊言就涉疆問題對中國進行所謂制裁，這是對中國內政的粗暴干涉，其實質是藉涉疆問題遏制、打壓中國。這種做法是要倒退到是非不分的叢林法則時代，應當受到世界各國共同抵制。對中國的支持就是支持《聯合國憲章》宗旨和原則，就是支持國際公平正義。中沙戰略互信將在維護各自國家主權、民族尊嚴和發展權利的進程中得到進一步加強，並將為兩國各領域合作開闢更廣闊前景。

王毅指出，中方願加強一帶一路倡議與沙「2030願景」深度對接，用好兩國高委會機制，有序推進貿易、投資、重大項目等傳統合作，促進5G、人工智能、大數據等新興領域合作，助力沙推進經濟多元化，實現可持續發展。希雙方共同做好中阿峰會籌備工作，為構建中阿命運共同體制定路線圖和具體規劃。

王毅強調，中方樂見沙國作為地區大國，為地區和平穩定發揮重要作用，支持沙方提出的關於解決葉門問題的倡議。當前中東形勢發生新的變化，中方尊重中東各國意願，積極響應中東國家訴求，提出實現中東和平穩定的五點倡議，希為促進中東長治久安發揮應有作用。中方願同包括沙國在內的阿拉伯國家共同提出《中阿數據安全合作倡議》，使數位經濟發展更加安全、規範、開放、互惠。中國同海合會自貿區談判已持續多年，希雙方爭取早日達成一致。

據中方發布，費薩爾表示，沙中關係源遠流長、日益強勁，沙方對兩國友好關係深感自豪，將全力推動兩國關係向前發展，造福兩國人民。沙方認為，任何國家都有選擇本國發展道路的權利，都應致力於服務本國人民，而不是聽從別人的指令。沒有任何國家比其他國家優越，也沒有任何國家有權對別國指手畫腳。不干涉內政原則是國際法中的明確原則。沙方反對對中國內政進行任何形式的干涉，願同中方加強合作，共同維護國際秩序和穩定。沙方歡迎中方為維護中東地區安全發揮積極作用，願同中方共同努力推進海中自貿區談判。

此外，雙方還就伊朗核、葉門等共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。