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習近平昨才來過 此地今舉辦兩岸青年研習營

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為三坊七巷。圖：央視網
圖為三坊七巷。圖：央視網

大陸國家主席習近平24日走訪福州市三坊七巷，當地25日舉辦首屆閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營。

央視報導，位於福州市鼓樓區的三坊七巷，是習近平擔任福州市委書記時力主保護的文物建築，三坊七巷才得以免遭拆除建樓，一大批歷史文物古蹟保留至今。

中新社報導，首屆閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營25日在福州三坊七巷郎官巷舉行開營儀式。來自嘉義，現就讀福建師範大學海外教育學院的朱軒妤表示，在她的家鄉嘉義，街頭巷尾隨處可見紅磚石木結構的房子，這和她在福建看到的紅磚古厝極為相似，這也激起她探究閩台古厝文化的興趣。

福建省台灣青年體驗式交流中心授牌儀式和台灣建築師家園授牌儀式，也在開營儀式上舉行。

福建省青年建築師協會秘書長劉炳輝說，在台灣散落著許多源自福建的古建築，它們既是閩台同根同源的歷史見證，也是閩台情感聯繫的紐帶。希望透過研學營為兩岸建築師團隊搭建交流平台，分享經驗，探索古厝文化傳承與發展，為台港澳青年在大陸就業創業提供思路，也為閩台鄉村振興注入持久活力。

據指出，該協會共引進66支台灣建築師團隊、200多名台灣鄉創鄉建人才，服務112個村莊項目，加強兩岸在古厝保護、修復等領域的交流與合作。

福建 青年 習近平

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