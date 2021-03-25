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敏感時機陸公安部長考察新疆：挫敗「以疆制華」圖謀
美中對話分歧點之一就是新疆議題，此後又有知名品牌抵制使用新疆棉花，時機敏感之際，大陸國務委員兼公安部部長趙克志最近結束一連六天在新疆的考察。他強調，要加強國際反恐合作，堅決挫敗「以疆制華」及「以恐遏華」的圖謀。
據香港電台報導，趙克志說，新疆經濟社會發展和民生改善成效顯著，反恐維穩鬥爭成果全面鞏固，呈現出社會穩定、人民安居樂業的良好局面，要完整準確貫徹新時代中共的治疆方略，做好反恐維穩各項措施的落實工作，不斷推進新疆社會穩定和長治久安。
趙克志指出，要清醒認識當前反恐維穩鬥爭面臨的風險挑戰，強化憂患意識，增強底線思維，深入開展去極端化工作，扎實做好暴恐風險防範工作，並要築牢口岸邊境的防控防線。
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