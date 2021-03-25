陸無印良品總部：「我司有在使用新疆棉！」

H&M抵制新疆棉花引起大陸網友眾怒，深挖背後還有耐吉、愛迪達等國際品牌，連無印良品等12家日本企業也傳出「要與新疆棉花劃清界限」，大陸無印良品總部則回應表示，「我司有在使用新疆棉！」

日本共同社2月曾報導，無印良品、優衣庫等12家日本公司，擬與「已確認在新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的大陸公司」暫停交易，其中情況最為惡劣的則是棉花產業。

針對報導中提到的所謂「暫停交易」，無印良品是否有這樣的方針？無印良品大大陸總部回應環球時報表示，「我們並沒有抵制新疆棉，而且我司有在使用新疆棉。無印良品中國總部表示，無論是中國，還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。」目前，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。

迅銷集團在2020年8月17日的聲明中稱，旗下品牌優衣庫未在新疆生產任何產品，也未將產品轉包給當地面料廠或紡織廠。

北京的徐先生曾是優衣庫的忠實客戶，他表示先前在優衣庫購買了很多專門標注「新疆長絨棉」的背心，大概是從去年年底左右優衣庫開始給相關產品更換包裝，去除新疆標識，還進行了清貨甩賣，這與優衣庫發佈公告的時間線相吻合。

曾作為賣點銷售的新疆棉產品，已經在優衣庫官網上難覓其蹤，徐先生指出，對於優衣庫抵制新疆棉的做法肯定不會接受。