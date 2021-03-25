新疆棉事件延燒！ 陸藝人王一博、譚松韻宣布終止Nike合作

新疆棉事件延燒，25日上午9點，大陸樂華娛樂透過官方微博發布聲明稱，即日起，該公司藝人王一博終止與NIKE品牌的一切合作。

隨後，藝人譚松韻工作室官方微博宣布，譚松韻終止與NIKE品牌的一切合作。

據觀察者網，此前，瑞典服裝與化妝品銷售企業H&M集團以「強迫勞動」為理由，稱將不再從新疆採購棉花，引發大陸網友聲討。隨後，網友發現，去年「碰瓷」新疆棉花的外國企業中，還包含BCI（瑞士良好棉花發展協會）成員Nike。

外電報導，Nike在去年3月的一份聲明中稱，該集團關注到與新疆維吾爾自治區相關的強迫勞動的指控，該公司沒有從新疆採購產品，並核實其供應商沒有使用該地區的紡織品或紗線。Nike還稱，該公司青島工廠已從2019年起停止招聘來自新疆的員工，一項獨立調查確認該工廠已不再有任何來自新疆的員工。

觀察者網查詢發現，Nike官網聲明已經無法打開。

報導說，新疆棉花事件曝出後，包括黃軒、宋茜、薇婭等多名明星宣布與涉事品牌切割。作為Nike官方合作夥伴的王一博原定於26日參加Nike活動，但25日上午9時宣布終止合作。

王一博所屬經紀公司北京樂華圓娛文化傳播股份有限公司在聲明中稱：即日起，該公司及該公司藝人王一博終止與NIKE品牌的一切合作。該公司與王一博堅決抵制任何汙化中國的言論及行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益。

25日上午9時37分，譚松韻工作室官方微博發布聲明稱：即日起，該公司藝人譚松韻終止與NIKE品牌的一切合作。祖國利益高於一切，堅決反對一切抹黑和造謠中國的惡劣行徑。

在經紀公司發表聲明後，兩位藝人均透過個人微博轉發支持新疆棉花的博文。