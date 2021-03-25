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擴大打擊面？ 除H&M 愛迪達、Nike、UNIQLO也遭環時點名

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為新疆瑪納斯縣樂土驛鎮文家莊村，一部採棉機去年10月正在採收棉花。是否願意使用新疆棉花，已成為大陸檢視企業是否友好的標準。新華社
圖為新疆瑪納斯縣樂土驛鎮文家莊村，一部採棉機去年10月正在採收棉花。是否願意使用新疆棉花，已成為大陸檢視企業是否友好的標準。新華社

H&M因一份將抵制新疆產品的聲明，遭中國大陸全面封殺。大陸立場向來強硬的《環球時報》今天進一步點名愛迪達、Nike、MUJI、 UNIQLO等眾多跨國品牌可能也存在與H&M相同的問題，似乎正有意擴大打擊面。

新疆是中國最大的棉花種植區，《環球時報》指出，H&M決定不再採用新疆所產棉花是基於「瑞士良好棉花發展協會」（BCI）的判斷及一些民間報告與媒體報導。

報導稱，BCI全稱為The Better Cotton Initiative，是2009年在瑞士成立的非政府組織，曾於去年10月21日發表一份英文聲明稱，「中國新疆維吾爾自治區持續存在的強迫勞動和其他侵犯人權的指控，以及在農場層面上不斷增加的強迫勞動風險，導致經營環境難以維持」。

因此，BCI決定「立即停止在該地區的所有實地活動，包括能力建設、數據監測和報告」。聲明還表示，2020年3月，BCI暫停了在新疆維吾爾自治區的認證和保證活動，因此，沒有新認證的「良好棉花」來自該地區。

至於為何做出上述判斷，BCI沒有解釋，但這份聲明網路鏈結目前已無法正常開啟。

《環球時報》指出，事實上，近兩年發表過與新疆棉花「切割」言論的外國企業還包括：BCI成員巴寶莉（Burberry）、愛迪達（adidas）、耐克（Nike）、新百倫（New Balance）等。

報導稱，日本共同社今年2月也曾報導，優衣庫、無印良品等12家日本公司擬與「已確認在中國新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的中國公司」暫停交易。《環球時報》24日就此採訪優衣庫、無印良品及松下公司，但截至24日24時，尚未收到回應。

《環球時報》指出，優衣庫官網目前已沒有與新疆棉有關的產品，但無印良品官網上仍有大量新疆棉產品。

有網友24日發現，大陸本土知名運動品牌安踏也是BCI成員之一。安踏24日晚間緊急發表聲明稱，注意到近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啟動相關程序，退出該組織。

聲明還表示，安踏一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

《環球時報》指出，近兩年，西方政客針對中國涉疆議題的炒作一直沒有停止，「強迫勞動」則成為美國和西方一些反華勢力攻擊中國新疆事務的常用藉口。但大陸官方駁斥，強調所謂「強迫勞動」問題，完全是美國與西方一些機構和人員憑空捏造，嚴重違背事實。

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