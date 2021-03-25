美國SEC再出手 中概股集體重挫

美股三大指數24日表現平平，但美國證券交易委員會（SEC）發布最新通告，表示要執行「外國公司責任法案」（HFCA Act）對上市公司資訊披露的要求，造成中概股遭受重創，包括騰訊音樂、愛奇藝、唯品會等多家知名企業跌幅盤中超過20%。

分析認為，美國SEC正式通告，代表在美上市的中概股將面臨更大的退市壓力。

證券時報報導，SEC發布最新通告，表示已通過臨時修正，執行「外國公司責任法案」（HFCA Act）對上市公司信息披露的要求。

2020年12月，時任美國總統川普正式簽署「外國公司問責法案」，該法案主要包含兩項內容：1.如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的審計，將被禁止在美國任何交易所上市；2.上市公司需披露自己與該國政府的關係。

自2020年「外國公司問責法案」在美國國會通過後，在美上市中概股紛紛選擇香港二次上市，截止今年3月24日，已經先後有12家中概股成功在香港二次上市。

在美上市的中概股以科技、消費及醫療為主，共計272家，根據港交所的最新原則，在美中概股回歸上市需符合以下兩點要求中的其中一點：其一為市值大於港幣400億元，其二為市值大於港幣100億元且當期收入超過港幣10億元。