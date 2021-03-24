大陸台海之聲和「看台海」亮相 強調批「獨」促統

大陸對台宣傳新媒體，大陸央廣對台灣廣播台海之聲和「看台海」新媒體平台，3月24日開播、上線。

大陸國家廣播電視總局局長聶辰席，大陸中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄，大陸國務院台辦主任劉結一等人，共同為台海之聲及「看台海」新媒體平台啟動開播上線。

據香港文匯網，慎海雄在致詞中表示，台海之聲開播和「看台海」新媒體平台上線，總台將以此為契機，站在國家和民族前途未來的高度，增進台灣同胞對於祖國和平統一的認同，凝聚起兩岸同胞攜手同心，共圓中華民族偉大復興中國夢的磅礴力量。

慎海雄強調，當前，對台傳播面臨着艱巨挑戰，台海之聲和「看台海」平台要積極主動作為，充分發揮對台傳播主力軍、主陣地作用。一是服務對台工作大局，精準做好對台傳播。二是強化輿論鬥爭引導，及時發布權威信息，痛擊「台獨」分裂勢力，堅決批「獨」促統。三是突出對台傳播特色，重點報道台灣受眾關心的熱點事件，強化新聞信息的時效性、貼近性。四是加強文化傳播，以符合年輕人收聽喜好的方式和內容，增強對島內青年的吸引力。五是充分發揮融合傳播優勢，建好用好「看台海」新媒體平台，整合聯動各平台資源，提升傳播效果。

據中央廣播電視總台港澳台節目中心負責人介紹，台海之聲覆蓋大陸東南沿海、台灣，使用漢語普通話播音，全天播音20小時。節目類型分為新聞和評論、生活服務、文化文藝、音樂旅遊四大板塊。

「看台海」新媒體平台以「看台海」微信公眾號作為主平台。同時推出微博、今日頭條等賬號和「雲聽」客戶端專區，以及臉書、youtube、推特等海外社交媒體賬號，與廣播形成融合傳播效果。

央視「海峽兩岸」女主播李紅，在去年海峽論壇前，一句「王金平是來求和的」，曾引發兩岸軒然大波。