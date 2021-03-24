沙塵暴再起 北京空汙一度飆升至中度汙染

大陸北方地區稍早前遭遇來自蒙古國的沙塵暴侵襲，規模達強沙塵暴級別，是近10年以來最強，其中北京更是大部地區能見度不足一公里。

據北京市生態環境監測中心微博，北京在周三（24日）再次出現沙塵天氣，同樣亦是來自蒙古國。

中心指出，蒙古國南部沙源地在周二（23日）出現沙塵天氣，揚起的沙塵在偏西風的作用下向東傳輸，影響內蒙古中東部及東北等地。北京自周三凌晨開始轉吹東北風，密雲、懷柔等地區開始受到沙塵傳輸的影響，PM10濃度升至4級中度汙染水平，其後更蔓延至北京大部分區域。

中心在下午更新最新情況，指截至1時許，北京的空氣質量指數降至118，空氣汙染級別有所下降，已轉為輕度汙染級別，其中密雲、懷柔、昌平、延慶等4區的監測站點顯示，當地空氣質量已好轉為良水平。但中心表明，受外來沙塵影響，目前北京全市首要汙染物仍為PM10。

另據北京日報，自從3月15日經歷了近十年最強沙塵暴天氣以後，沙塵就像「開了閥」一樣，隔三差五就來北京「溜達」一圈兒，導致空氣質量下滑，能見度也受影響。今年的沙塵天氣如此頻繁，究竟是為何？

北京市氣象局高級工程師張英娟表示，去年入冬以來，沙源地區大部降水量較常年同期減少，地表基本無積雪覆蓋，大範圍裸露的地表為春季沙塵天氣提供了沙源條件。

今年2月至3月，歐亞中高緯調整為緯向環流，西伯利亞高壓強度減弱，赤道中東太平洋海溫負距平減弱，氣溫明顯回升，而近期中高緯度環流出現劇烈調整，西伯利亞高壓增強，北京低層受偏西北風異常的影響，為沙塵天氣創造了動力條件，加上之前的沙源條件，形成了較為明顯的沙塵天氣過程。因此，在全球變暖背景下，在階段性大氣環流調整下，仍有極端天氣氣候事件發生的可能。