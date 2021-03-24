歐洲多國召見中共大使 華春瑩稱：歐盟無理挑釁在先

大陸外交部發言人華春瑩24日就法國、德國等歐洲多國召見中國大陸大使提出交涉一事作出回應，她指歐盟方面只許自己任意抹黑攻擊，卻不許中方還嘴還手，本身就是雙重標準。

據大陸外交部網站，華春瑩表示，有關事件的來龍去脈、是非曲直是非常清楚的，「是歐盟無理挑釁在先，中方正當正義反應在後，歐方只許自己任意抹黑攻擊，甚至基於虛假信息和謊言任意制裁，卻不許中方還嘴還手，這本身就是雙重標準，就是霸凌、霸道和虛偽的表現」。

華春瑩強調，中方不惹事、不挑事也不怕事，不會被訛詐。對於歐方一些國家召見中國大使的無理做法，中方完全不接受，中方使節們都表明了中方的嚴正立場，向歐方提出了嚴正的交涉。

為了回應歐盟就新疆問題實施制裁，中國大陸採取反制措施，制裁多名歐洲的議員和實體。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月23日報導，世界主要大國不斷對北京施加壓力的同時，中國大陸政府也獲得更多機會展示處理國際事務的新方法。

智庫季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）認為，作為對最新制裁的報復，北京可能會對加拿大、英國和美國的個人宣布類似制裁。他表示，「這已經成為一個標誌性的外交舉動，中國將通過制裁的方式回應對北京所做的一切」。

美國《政治報》網站（Politico）3月23日報道，隨著中國大陸強硬反擊歐盟，美國國務卿布林肯的布魯塞爾之行意外爭取到原本不太可能成形的盟友歐盟，積極推動建立更強大的跨大西洋夥伴關係對抗中國。