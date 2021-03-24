習近平視察福建科技特派員 其中台灣人遭蔡政府約談

大陸國家主席習近平22日前往武夷山市星村鎮燕子窠生態茶園，了解當地茶產業發展情況，考察中，他十分關心科技特派員的情況。其實也有來自台灣的學者專家在大陸擔任科技特派員，但已遭蔡政府約談。

新華網報導，在聽說近年來在科技特派員團隊的指導下，茶園採取生態種植，提高茶葉品質，帶動茶農增收，習近平十分高興。他表示，要很好總結科技特派員制度經驗，繼續加以完善、鞏固、堅持。

報導指，科技特派員制度發源於福建省南平市。2002年，時任福建省省長的習近平在《求是》雜誌刊文《努力創新農村工作機制》，總結南平市的經驗。後來在寧夏、陝西、甘肅、青海、新疆等西北五省區推展科技特派員試點。

2016年，大陸國務院印發《關於深入推行科技特派員制度的若干意見》，科技特派員從地方提升為國家層面的制度性安排。

科技特派員是由各省市科技廳選聘專家學者赴基層村里從事農村振興工程。他們可以保留原職務與待遇，科技廳還會提供創業與服務工作的補助金、工作經費、交通差旅費用、保險、培訓費用、專業實驗經費以及獎勵金等，藉此吸引高端人才下鄉。

2019年2月，漳浦台灣農民創業園就宣布選聘首批16名台籍科技特派員，福建農業農村廳進一步宣布，開展組織100名台籍科技特派員的選聘作業。

在媒體報導後，部分台籍科技特派員收到農委會來函，要求親赴農委會說明或提供書面意見。陸委會則表示，兩岸條例第33條第2項明定，國人不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。有關民眾擔任陸方「台籍科技特派員」，將由主管機關（農委會）就職務性質及相關事證予加以審認，並要求當事人說明。