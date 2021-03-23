陸委會盼兩岸找到最大公約數 國台辦再批：玩兩面手法

陸委會主委邱太三日前稱，希望兩岸能找到互惠互利的最大公約數，並表示兩岸能否有「建設性的模糊」，要靠彼此智慧及態度。大陸國台辦23日再度駁斥：「若一方面奢談『相互尊重』，一方面繼續迴避『九二共識』，把『九二共識』歪曲為『強加給台灣的政治框架』，不過是玩弄兩面手法、轉移焦點、欺騙世人。」

邱太三上周四對大陸呼籲，希望兩岸能找到互惠互利的最大公約數，並表示兩岸能否有「建設性的模糊」，要靠彼此智慧及態度，他強調，兩岸要「相互尊重、務實對話」，持續推動兩岸關係和平穩定發展。

對此，大陸國台辦23日發布「國台辦發言人朱鳳蓮答記者問」新聞稿，朱鳳蓮表示，「如果民進黨當局真的尊重『既有事實與政治基礎』，那就應該回到九二共識的基礎上來。如果一方面奢談『相互尊重』，另一方面繼續刻意迴避『九二共識』，把『九二共識』歪曲為『強加給台灣的政治框架』，進而否認兩岸同屬一個中國，這不過是玩兩面手法、轉移焦點、誤導輿論、欺騙世人」。

朱鳳蓮指出，「『九二共識』體現了兩岸同屬一國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數。1992年以來，兩岸雙方在『九二共識』基礎上開展的對話與談判，充分體現了平等協商的精神，務實解決兩岸交往中的具體問題，增進了兩岸同胞的福祉，維護了兩岸關係的和平穩定與發展。」

朱鳳蓮更表示，「兩岸制度不同，不是分裂的藉口，近年來，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀『獨』挑釁，一些政客肆意攻擊抹黑大陸、製造故意、發表『台獨』言論，升高兩岸對抗，是造成當前兩岸關係動盪不安的根源。」

她強調，大陸採取維護國家主權和領土完整的必要措施，不是針對廣大台灣同胞，「完全是為了遏制『台獨』分裂行徑，是為了維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。民進黨當局以兩岸制度、價值觀差異為幌子，挾洋自重、挑釁對抗，不惜損害台灣同胞福祉、出賣中華民族根本利益，必然遭到全中國人民的唾棄。」

此外，朱鳳蓮提到，疫情發生以來，民進黨當局單方面暫停大陸居民赴台，關閉金門、馬祖和福建的「小三通」，大面積取消兩岸直航航點，嚴重影響了兩岸人員往來和各領域交流，嚴重損害了兩岸同胞正當權益。「民進黨當局採取的一系列歧視性、政治性限制措施，與大陸方面保護台灣同胞健康福祉的疫情防護措施性質截然不同。」

朱鳳蓮說，當前，兩岸同胞期盼恢復兩岸人員往來，擴大和深化兩岸經濟文化交流。「民進黨當局應該做的，是停止藉疫情等進行政治操弄，取消阻礙兩岸民眾往來的限制性措施。」