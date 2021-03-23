中國大陸促請安理會盡快放寬對北韓的制裁

在中國大陸與北韓官員互相轉達雙方領導人的口信後，大陸外交部今天要求，聯合國安理會盡快放寬涉及北韓的制裁措施。

大陸外交部發言人華春瑩23日表示，維護及鞏固中國及北韓的友好關係，是中方堅定不移的方針，願意與北韓共同落實雙方最高領導人達成的重要共識，推動兩國關係不斷發展。

華春瑩促請聯合國安理會盡快調整涉及北韓的制裁措施，特別是民生領域的規定，緩解北韓人道及民生的形勢，更為解決朝鮮半島問題創造條件， 注入動力。

中共對外聯絡部部長宋濤3月22日在北京會見北韓駐北京大使李龍男，相互轉達各自最高領導人的口信。

據央視報導，李龍男首先轉達北韓勞動黨總書記金正恩致中共總書記習近平的口信。

口信內容稱，「金正恩通報北韓勞動黨八大情況，高度評價中國在習近平領導下，成功抗擊全球公共衛生危機，並在全面建成小康社會、徹底消除貧困的鬥爭中取得舉世矚目的成就。」

金正恩表示，將朝中關係加強發展為「世所羨慕的關係」，「以友誼和團結推動社會主義事業前進，是我以及朝鮮黨和人民堅定不移的立場」。

「朝方堅信，朝中友好關係將按照時代要求和兩國人民的志向、意願、根本利益，得到升華發展。」口信內容顯示。

宋濤則轉達習近平致金正恩的口信，祝賀北韓勞動黨召開八大，表示中朝傳統友誼是兩國共同的寶貴財富。中國願同北韓維護好、鞏固好、發展好中朝關係。

習近平強調，百年變局與世紀疫情疊加作用，國際和地區形勢深刻演變。中國願同北韓一道，堅持半島問題政治解決方向，維護半島和平穩定。