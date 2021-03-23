陸擬推國際旅遊通行證 供往來俄羅斯之用

據香港電台報導，大陸國務委員兼外長王毅23日在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫會談時指出，在聯合國人權理事會會議上，80多個國家以共同或單獨發言形式聲援和支持中國在新疆問題上的正當立場，說明少數西方勢力操弄代表不了國際社會，倒行逆施根本阻擋不了中國前進的步伐，也無法扭轉歷史發展的潮流。

他表示，中國大陸將推行安全國際旅遊通行證，供往來俄羅斯之用。

在北京，外交部召見歐盟駐華代表團團長，對歐盟以新疆人權問題對華制裁提出嚴正抗議和強烈譴責。副部長秦剛指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對華制裁，於實不符，於法無據，於理不合，中方敦促歐方認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤。

大陸外交部發言人華春瑩表示，大陸外交部強烈譴責歐盟、美國、英國與加拿大制裁4名新疆官員，中方已提出嚴重交涉。

華春瑩表示，新疆各族人民享有穩定、安全、發展、進步，是最成功的人權故事之一，批評英、美、加和歐盟一些政客不願意承認這些事實，以謊言和虛假信息為由制裁中方人員，以人權的幌子干涉中國內政，企圖壓制中國的發展，所作所為是對中國民眾名譽的詆毀與冒犯。

華春瑩強調，發起制裁的國家自身人權問題上劣跡斑斑，根本不配自封人權判官。她又說，幾個所謂學者、媒體與官方勾結，就能事無忌憚抹黑攻擊中國而不受懲罰的日子，已經一去不復返，他們終於將為自己的愚蠢與傲慢付出代價。