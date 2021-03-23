習近平福建考察 強調推進馬克思主義中國化

大陸國家主席習近平周一起（22日）前往福建考察調研，同行還有夫人彭麗媛。他表示，中國走中國特色社會主義道路，一定要推進馬克思主義中國化。

據新華社報導，習近平當天下午先後來到南平市武夷山國家公園智慧管理中心、星村鎮燕子窠生態茶園、朱熹園，了解生態文明建設、茶產業發展和傳統文化傳承等情況。

習近平在朱熹園了解朱熹生平及理學研究時，就表示中國走中國特色社會主義道路，一定要推進馬克思主義中國化，「如果沒有中華五千年文明，哪裡有什麼中國特色？如果不是中國特色，哪有我們今天這麼成功的中國特色社會主義道路？」習近平稱，要特別重視挖掘中華五千年文明中的精華，弘揚優秀傳統文化，把其中的精華同馬克思主義立場觀點方法結合起來，堅定不移走中國特色社會主義道路。

習近平的另一站是探訪武夷山市星村鎮燕子窠生態茶園，前來察看春茶長勢，了解當地茶產業發展情況。報導稱，習近平聽說近年來在科技特派員團隊指導下，茶園突出生態種植，提高茶葉品質，帶動茶農增收。

習近平並指出，武夷山物華天寶，茶文化歷史久遠，氣候適宜、茶資源優勢明顯，又有科技支撐，形成生機勃勃的茶產業。當地要很好總結科技特派員制度經驗，繼續加以完善、鞏固、堅持。要把茶文化、茶產業、茶科技統籌起來，過去茶產業是當地脫貧攻堅的支柱產業，今後要成為鄉村振興的支柱產業。