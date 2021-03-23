陸稱台灣鳳梨有介殼蟲 陳吉仲：仍未給照片明確證據

中國大陸3月起以檢出介殼蟲為由，暫停進口台灣鳳梨，國民黨立委林為洲今天在立法院質詢時詢問，政府到底有無查清楚，以做相關釐清？農委會主委陳吉仲答詢表示，接到陸方通知後，他們第一時間就回覆，請他們提供照片，農委會也到產區找，目前都未發現這樣的情況。

陳吉仲表示，台灣幾個貨櫃2月底抵達後，陸方有再查出五批鳳梨檢出介殼蟲，還是所謂菝葜黑圓盾介殼蟲，「有史以來這在台灣很少發現，在中國也沒有發現。」

陳吉仲說，陸方一通知，農委會當天就回覆能否提供照片，他們也到產區去找，目前為止都沒有發現這樣的情事。這是專業檢疫問題，他們也希望雙方能針對相關議題，共同解決。

林為洲詢問，農委會的意思還是各說各話？「他們說有，你們認為沒有，他們也沒提供明確證據。」陳吉仲答「我們第一時間請他們提供，」林為洲追問，陸方有提供有介殼蟲的證據嗎？陳吉仲說，當然沒有。

林為洲表示，如果是這樣更嚴重，未來可能也會用這個方式針對蓮霧、芒果、釋迦等，若是有明確事證可以對此檢討，但是沒有提出來，雙方溝通也不順暢，那「事情大條了，」未來其他水果都用這種方式處理，該怎麼辦？