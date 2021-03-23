北京：中共建黨百年慶祝活動「未安排閱兵」

中共中央今天在大陸國務院新聞辦舉行記者會，說明中共成立100周年慶祝活動有關情況。

據澎湃新聞，俄通塔斯社提問：在中國重大慶祝活動舉行期間，解放軍都會有重要的安排，請問今年軍隊有哪些安排？是否會舉行閱兵？

中共中央軍委政治工作部主任助理李軍少將表示，根據中共中央和中央軍委有關部署，在中共百年慶祝活動中，沒有安排閱兵。全軍官兵將在戰鬥崗位上，慶祝中共百年華誕、守護祖國和人民安寧。

他指出，中共中央軍委對軍隊慶祝活動作了統一安排，主要突出了4個方面：一，鍛造絕對忠誠。人民軍隊是中共締造和領導的。軍隊的慶祝活動，重在鑄牢維護核心、聽黨指揮的思想根基，黨史學習教育覆蓋全體官兵，激勵全軍進一步增強對黨的信賴擁戴，更加堅定自覺地忠誠核心、維護核心、看齊核心，「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。

二，感悟思想偉力。將召開全軍慶祝中共成立100周年理論研討會，舉辦強軍論壇，不斷深化理論研究和宣傳闡釋。三，賡續革命精神。中共的歷史是最生動、最有說服力的教科書。將在中國人民革命軍事博物館舉辦主題展覽，全新再版《星火燎原》叢書等。四，矢志強軍奮鬥。將以中共中央軍委名義表彰全軍優秀共產黨員、優秀黨務工作者和先進黨組織。