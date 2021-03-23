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習近平將出席慶祝中共建黨100周年大會

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
為慶祝中共建黨一百年，大陸將舉辦大型主題展覽、舉辦文藝演出、召開理論研討會和座談會。（新華社）
為慶祝中共建黨一百年，大陸將舉辦大型主題展覽、舉辦文藝演出、召開理論研討會和座談會。（新華社）

中共中宣部副部長王曉暉指出，將以中共中央名義，隆重舉行慶祝中國共產黨成立100周年大會，中共總書記習近平將發表談話。此外，還會向為中共作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的中共黨員授予「七一勳章」，由習近平簽發證書，頒授勳章。

中共中央上午舉行記者會，王曉暉，中共中央組織部、中共中央黨史和文獻研究院、文化和旅遊部、中共中央軍委政治工作部負責人介紹中國共產黨成立100周年慶祝活動有關情況。

慶祝活動主要包括：開展中共黨史學習教育、舉行慶祝大會、開展「七一勳章」評選頒授和大陸「兩優一先」評選表彰、舉辦大型主題展覽、舉辦文藝演出、召開理論研討會和座談會、創作推出一批文藝作品和出版物以及開展群眾主題宣傳教育活動。

稍早在2月1日，習近平在與大陸「民主黨派」等黨外人士座談時表示，2021年是實施「十四五」規劃、全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，將隆重慶祝中國共產黨成立100周年。

另外，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧1月6日在宣傳部長會議上強調，「要舉全戰線之力組織開展慶祝中國共產黨成立100周年宣傳教育，生動鮮活講好中國共產黨故事」。

中共 共產黨 習近平

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