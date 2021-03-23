戰狼碰壁 法外交部召見中國大使斥其侮辱議員

法國參議員計畫組團訪問台灣，觸發中國駐法大使館和法國政、學界激烈罵戰。中國大使館昨日發表措詞強硬的文章，為公開指責某法國學者為「小流氓」一事辯護，直指這名學者「跪舔台灣當局」、「逢中必反」。法國外交部則召見中國大使，斥責其侮辱法國參議員和研究員。

以鷹派言論聞名的中國駐法大使盧沙野2月18日發信給法國執政「共和前進黨」參議員李察，要求他取消組團訪台，法國學者邦達茲連發推文痛批中國干預法國民主制度。3月19日，中國駐法大使館反擊，在推特引用邦達茲「法國議員有參訪自由」的貼文，並加上「小流氓」（petite frappe）的評論。法國媒體和一些議員批評中國大使館搞「戰狼外交」，侮辱學者，有歐洲議會議員也加入批華行列。

中國大使館方面昨日再度反擊，在官網發表長文批評邦達茲「譁眾取寵」，「有興趣的朋友可以看看這位學者的媒體訪談、研究報告和推文，看看他是如何跪舔台灣當局，如何瘋狂地『逢中必反』，如何死乞白賴地糾纏中國使館」。

又稱「有人因此給我們扣上『戰狼外交』的帽子。如果真有『戰狼』的話，那是因為『瘋狗』太多太兇。」文章最後說，「對待朋友，我們滿腔熱情；對待惡人，我們也有鬥爭之道」。

法國外交部發言人姆赫利（Agnes von der Muhll）周一（22日）稱已召見盧沙野，指摘其多次侮辱和威脅法國國會議員和研究員。惟因日程安排問題，盧沙野周二（23日）將不會前往法國外交部。