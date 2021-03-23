習考察福建談文化自信：沒中華文明 哪有成功道路

大陸國家主席習近平22日赴福建考察，他來到武夷山市的朱熹園，了解朱熹生平及理學研究等情況。習近平表示，「我們走中國特色社會主義道路，一定要推進馬克思主義中國化。如果沒有中華五千年文明，哪裡有什麼中國特色？如果不是中國特色，哪有我們今天這麼成功的中國特色社會主義道路？」

據新華社報導，習近平表示，要特別重視挖掘中華五千年文明中的精華，弘揚優秀傳統文化，把其中的精華同馬克思主義立場觀點方法結合起來，堅定不移走中國特色社會主義道路。

當天，習近平還來到武夷山市星村鎮燕子窠生態茶園，察看春茶長勢，了解當地茶產業發展情況。

報導指出，聽說近年來在科技特派員團隊指導下，茶園突出生態種植，提高了茶葉品質，帶動了茶農增收，習近平十分高興。他表示，武夷山這個地方物華天寶，茶文化歷史久遠，氣候適宜、茶資源優勢明顯，又有科技支撐，形成了生機勃勃的茶產業。要很好總結科技特派員制度經驗，繼續加以完善、鞏固、堅持。要把茶文化、茶產業、茶科技統籌起來，過去茶產業是這裡脫貧攻堅的支柱產業，今後要成為鄉村振興的支柱產業。