北京反制裁歐方 歐盟斥「使人遺憾和不能接受」

歐盟宣布就新疆問題制裁四名中國官員和和新疆生產建設兵團公安局。中國隨即公布反制措施，制裁十名歐洲議員和學者以及四個實體。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3月22日批評中國的回應「不能接受」。

博雷利表示，歐盟的制裁尊重法治的最高標準。對於中國的反制措施，他認為，中國再一次對問題視而不見，沒有改變他們的政策和回應歐盟的正當憂慮，形容反制措施「使人遺憾和不能接受」。

博雷利指，中國的反制措施營造出新的氣氛，但強調，反制措施不會動搖歐盟的決定，將繼續捍衛人權和回應嚴重侵害人權和的行為，並形容歐盟和英美加的協調是「完美」。

荷蘭外交部同日就六六年民主黨（D-66）國會議員舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）被中國制裁傳召中國大使。發言人指，外交大臣（Stef Blok）將於歐盟外長會議結束之後再交代詳情。

舍爾茨瑪回應表示，只要中國仍然對維吾爾族進行種族滅絕，他就不會保持沉默。他認為，制裁證明中國易受外來壓力影響，期望歐洲的議員能夠借此發聲。

歐盟於當地時間3月22日正式發表聲明，就新疆人權問題制裁中國。數小時內，美國、英國、加拿大皆採取行動予以跟進。

歐盟制裁對象包括四名新疆自治區及新疆生產建設兵團的官員，以及新疆生產建設兵團公安局。制裁手段包括凍結該四人及兵團在歐盟的資產，對個人施以旅行禁令限制，且歐盟的個人和實體不得直接或間接地向其提供資金。

歐盟公布制裁措施後，美國對歐盟所制裁的四人中的兩人發起制裁，英國和加拿大的制裁對象則與歐盟一致。歐美英加如此行的理由大抵一致，皆指被制裁的個人和實體組織侵犯了新疆維吾爾族穆斯林人權。

中國大陸對歐盟8名議員、2名學者和4個組織進行了反制裁。制裁理由是「罔顧事實、顛倒黑白、干涉中國內政、公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係」。可以預估中方還會針對美、英、加有後續反制措施。