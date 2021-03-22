陸全國人大常委會 三月底審議涉港議案

大陸全國人大委員長栗戰書今天（22日）主持十三屆全國人大常委會第88次委員長會議。會議決定，十三屆全國人大常委會第27次會議於29日至30日舉行，會議將審議有關北京修改香港選制等議案。

新華社報報導，委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第27次會議審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議「中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法（修訂草案）」的議案、關於提請審議「中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程式（修訂草案）」的議案；審議有關任免案等。

委員長會議上，全國人大常委會秘書長楊振武就常委會第27次會議議程草案和排程作了彙報。全國人大常委會有關副秘書長、常委會有關工作委員會負責人就常委會第27次會議議題等作了彙報。

報導指出，出席這次會議的有大陸全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更．依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華。