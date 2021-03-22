快訊

大甲鎮瀾宮祈雨後終降甘霖 顏寛恒嘆信仰是反求諸己

影／短裙女捷運上做臀推…走光角度直對乘客 網：公然猥褻？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟就新疆問題制裁中國 北京公布反制措施

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。（陸外交部網站）
大陸外交部發言人華春瑩。（陸外交部網站）

大陸外交部今日（22日）晚間發布一項對歐盟的制裁，歐盟基於「虛假資訊」，以新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，陸方因而決定，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播「謊言」和「虛假資訊」的10名人員和4個實體實施制裁。

據大陸外交部網站，這些制裁包含，相關人員及其家屬被禁止入境中國大陸及香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。

大陸外交部指出，大陸政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，並敦促歐盟認識到「錯誤的嚴重性」，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，陸方將做出進一步堅決的反應。

據網站顯示顯示的名單，包含歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼；荷蘭議會議員舍爾茨瑪；比利時議會議員科格拉蒂；立陶宛議會議員薩卡利埃內；德國學者鄭國恩、瑞典學者葉必揚；歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。

據外媒報導，歐盟外交官表示，歐盟外交部長會議22日同意將迫害人權的中國官員列入制裁黑名單，這是歐盟於1989年天安門血腥鎮壓後，30多年來頭一次對北京祭出制裁。

歐盟 人權 新疆

延伸閱讀

賴清德：後疫情時代 持續深化與歐盟合作交流

俄外長訪北京籲減少依賴美元 反制西方意識形態

俄外長今訪陸 北京：中俄堅決反對霸權

新聞自由受威脅 國際組織：港澳特首應抵抗北京

相關新聞

歐盟就新疆問題制裁中國 北京公布反制措施

大陸外交部今日（22日）晚間發布一項對歐盟的制裁，歐盟基於「虛假資訊」，以新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊...

康明凱閉門受審 美加等26國外交官場外聲援

中國今天在北京閉門審理加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）案，申請旁聽無門的美加等駐北京26國外交官，上...

BBC訪問前微博審查員：一天接200條刪帖令

英國廣播公司（BBC）近日專訪一名曾為新浪微博審查員的中國人士說，他在任職期間最多一天能接到200條指令，要求刪帖、封鎖...

陸全國人大常委會 三月底審議涉港議案

大陸全國人大委員長栗戰書今天（22日）主持十三屆全國人大常委會第88次委員長會議。會議決定，十三屆全國人大常委會第27次...

俄外長今訪陸 北京：中俄堅決反對霸權

美中高層對話結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫於今明兩日訪問中國大陸。大陸外交部發言人華春瑩今說，大陸國務委員兼外交部長王毅將與...

阻李察訪台遭指戰狼 陸駐法使館反擊：法國「瘋狗」太多

為阻止法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪台，大陸駐法使館「戰狼」近日群起出擊，但也引發法國各界的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。