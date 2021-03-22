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歐盟就新疆問題制裁中國 北京公布反制措施
大陸外交部今日（22日）晚間發布一項對歐盟的制裁，歐盟基於「虛假資訊」，以新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，陸方因而決定，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播「謊言」和「虛假資訊」的10名人員和4個實體實施制裁。
據大陸外交部網站，這些制裁包含，相關人員及其家屬被禁止入境中國大陸及香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。
大陸外交部指出，大陸政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，並敦促歐盟認識到「錯誤的嚴重性」，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，陸方將做出進一步堅決的反應。
據網站顯示顯示的名單，包含歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼；荷蘭議會議員舍爾茨瑪；比利時議會議員科格拉蒂；立陶宛議會議員薩卡利埃內；德國學者鄭國恩、瑞典學者葉必揚；歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。
據外媒報導，歐盟外交官表示，歐盟外交部長會議22日同意將迫害人權的中國官員列入制裁黑名單，這是歐盟於1989年天安門血腥鎮壓後，30多年來頭一次對北京祭出制裁。
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